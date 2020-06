Apple : Les Iphones volés sont inutilisables

Le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis a déclenché une vague de protestations contre les inégalités raciales et la violence policière. À la suite de ces manifestations, plusieurs villes ont connu une vague de pillages et de vandalisme. Les magasin d’Apple n’ont pas été épargnés, et bon nombre de téléphones portables ont été volés.

Message du PDG

Plus tôt dans la semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyé un message à ses employés alors que les protestations s’intensifiaient : « Il y a une douleur profondément gravée dans l’âme de notre nation et dans le cœur de millions de personnes. Pour rester unis, nous devons nous défendre les uns les autres, et reconnaître la peur, le mal et l’indignation provoqués à juste titre par le meurtre insensé de George Floyd et une histoire de racisme beaucoup plus longue. […] Chez Apple, notre mission est et sera toujours de créer une technologie qui permet aux gens de changer le monde pour le mieux. Nous avons toujours tiré la force de notre diversité, accueilli des gens de tous les horizons, et nous nous sommes efforcés de construire une société « Apple » qui soit inclusive pour tous. » Cook a ensuite décidé de retirer le stock des ateliers et de fermer la majorité de ses magasins aux États-Unis pour la sécurité du personnel et des clients. Les magasins venaient tout juste de rouvrir après la fermeture due au COVID-19.

Minneapolis is grieving for a reason. To paraphrase Dr. King, the negative peace which is the absence of tension is no substitute for the positive peace which is the presence of justice. Justice is how we heal. — Tim Cook (@tim_cook) May 29, 2020

« Kill Switch » et Traçage

Les unités de démonstration iPhone et iPad qui bordent les magasins Apple sont équipées d’un « kill switch » qui désactive efficacement les appareils une fois qu’ils se trouvent hors de portée du réseau Wi-Fi d’Apple. Les voleurs qui s’attendent à vendre la marchandise Apple volée pour des milliers de dollars, découvrent rapidement que cela ne vaut rien et ne peut pas être revendu. De plus, Apple utiliserait une certaine forme de logiciel de proximité capable de désactiver sur commande un appareil.Lorsque le voleur allume son nouvel appareil, ce message s’affiche : « Cet appareil a été désactivé et est suivi. Les autorités locales sont alertées. »

