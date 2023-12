Orange : un employé achète 9000 euros de produits tech avec des chèques cadeaux volés

Pendant plus d’un an, un employé d’Orange a dérobé des chèques cadeaux et autres produits tech à son employeur. Lors de la perquisition, la police a découvert un préjudice de 9000 euros après avoir été prévenue par une boutique où l’homme a dépensé les chèques cadeaux dérobés.

Orange est l’un des principaux opérateurs en France. On lui doit un réseau mobile de qualité et des produits de qualité comme la Livebox 7 avec la technologie XGS-PON qui permet d’offrir des débits plus importants. Mais aujourd’hui, place à un fait divers. L’un des employés d’Orange a dérobé des chèques cadeaux pendant plus d’un an. On parle de 9000 euros de préjudice.

Des vols qui débutent en septembre 2022

Dans les bureaux à Lannion, situés en Côtes-d’Armor, Orange constatait plusieurs vols de chèques cadeaux. L’enquête a pris du temps puisqu’il a fallu une année entière pour que la police mette la main sur l’auteur qui n’était autre que l’agent de sécurité de l’opérateur, un homme âgé de 33 ans. Profitant de sa position, il a pu dépouiller son employeur en toute quiétude.

C’est depuis septembre 2022 qu’Orange constatait le vol de ces chèques cadeaux dans ses bureaux. En novembre dernier, l’homme a utilisé ces bons pour s’acheter des produits dans différentes boutiques informatiques. C’est après le signalement de l’un des magasins, intrigué par un gros achat, que la police remonte jusqu’au suspect.

7000 euros et chèques cadeaux et 2000 euros de produits tech

La perquisition du suspect s’est tenue ce lundi 11 décembre. La police a découvert 7000 euros de chèques cadeaux qui ont été échangés contre des produits tech. Mais ce n’est pas tout puisqu’ils ont aussi mis la main sur 2000 euros de smartphones et accessoires volés chez Orange. Pascal Olive, commandant de police, déclare : « Personne n’avait jusque-là soulevé le lièvre ».

L’homme va être jugé le vendredi 19 avril 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il aura fallu près d’un an pour que la police n’arrête le suspect qui s’est allègrement servi dans les caisses d’Orange depuis septembre 2022.