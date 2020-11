Apple : l’iPhone 12 a un bouton secret, voici comment l’utiliser

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité sur l’iPhone que peu de gens ont probablement remarquée. L’entreprise a lancé son dernier système d’exploitation pour l’iPhone, iOS 14, et une nouvelle fonction appelée « Back Tap ».

La fonction « Back Tap » transforme tout l’arrière de votre iPhone en un bouton tactile géant que vous pouvez double ou triple toucher pour déclencher des fonctions spécifiques sur votre téléphone.

iPhone 12 Pro – Crédit : Apple

Alors qu’iOS 14 propose une refonte complète de la page d’accueil d’iOS sur votre iPhone, avec des widgets, des thèmes personnalisables et autres, il introduit également une petite fonctionnalité que beaucoup n’ont pas remarquée, le Back Tap. Nous vous faisions déjà découvrir cette fonctionnalité à l’époque de la bêta, mais elle n’est toujours pas très populaire.

L’objectif est de donner aux utilisateurs davantage de possibilités d’interaction avec leurs appareils. La plupart des options de Back Tap reflètent cela, avec des paramètres permettant d’ouvrir le multitâche, le menu de notification ou le centre de contrôle, de faire défiler une application ou une page web, de déclencher Siri ou de prendre une capture d’écran.

Comment activer la fonctionnalité ?

Cette fonction, qui a été ajoutée dans la mise à jour iOS 14 le mois dernier, fonctionne sur les modèles d’iPhone suivants : iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Cependant, elle ne fonctionne pas avec l’iPhone SE et l’iPod Touch (7e génération), qui sont également compatibles avec iOS 14. Si vous n’avez toujours pas mis votre appareil à jour, vous pouvez suivre notre guide.

Pour essayer la fonctionnalité par vous-même, il suffit de vous rendre dans Réglages > Accessibilité > Touch, puis faites défiler vers le bas jusqu’à la section spécifiquement nommée Back Tap. Une fois que vous l’avez activée, vous pouvez choisir la fonction que vous souhaitez associer à un certain nombre de tapes. Captures d’écran, réglage du volume, verrouillage de l’écran, etc.

Il ne vous reste qu’à vous munir d’un appareil compatible pour essayer la fonctionnalité. Vous pourrez pleinement profiter de cette nouvelle fonctionnalité sur les nouveaux iPhone 12 Pro d’Apple par exemple, dont les précommandes s’étaient envolées.

Source : Tom’s Guide