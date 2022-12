Avatar 2 a-t-il une scène post-générique ?

Avatar : la voie de l’eau est enfin sorti dans les salles de cinéma. Un gros morceau en perspective, le film de science-fiction s’étalant sur plus de trois heures. Malgré la mode impulsée par Marvel et DC, le blockbuster ne comporte toutefois pas de scène post-générique.

Avatar 2 © Disney

Les avis sur Avatar 2 sont plutôt élogieux, nombre de critiques saluant sans surprise la qualité époustouflante des effets spéciaux mobilisés. Il faut toutefois être conscient d’un chose : la suite du blockbuster de 2009 dure tout de même la bagatelle de trois heures et quatorze minutes. Au terme de l’aventure, vous aurez forcément envie de vous dégourdir les jambes sans attendre la fin du générique. Risquez-vous de rater une scène post-crédits en agissant de la sorte ?

La réponse est non. Alors que Marvel et DC Films y ont recours invariablement, James Cameron n’a pas cédé à la mode des séquences additionnelles ajoutées pendant le générique. Après la fin d’Avatar 2, il n’y aura aucune scène qui tease les suites à venir. Ne comptez pas non plus sur un rebondissement ou une révélation de dernière minute.

Avatar 2 : pas de scène post-générique mais des oeuvres d’art de Pandora

Mais la production a tout de même prévu quelques friandises pour les spectateurs courageux qui restent pendant le générique. De nombreuses oeuvres d’art conceptuel tapisseront les crédits. L’occasion d’admirer la magnificence de Pandora sous un angle inédit, le tout en écoutant le morceau « Nothing is Lost (You Give me Strength) » de The Weeknd, premier single de la bande originale du film.

L’absence de scène post-crédits ne signifie évidemment pas qu’aucune suite n’est prévue. Avatar 3 est déjà programmé pour le 18 décembre 2024. Un quatrième opus est prévu pour décembre 2026 tandis que le cinquième volet marquera l’arrivée sur Terre des Na’vi selon le producteur Jon Landau. Il devrait sortir en 2028.

Toutes ces suites sont évidemment conditionnées au succès du second volet et de son successeur. James Cameron est toutefois sûr de son coup, assurant même que nous aurons envie de visionner Avatar 2 plusieurs fois. Les prévisions sont en tout cas au beau fixe. Avatar : la voie de l’eau devrait rapporter plus de 500 millions de dollars à l’issue du premier week-end d’exploitation .