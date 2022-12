Avatar 2 dépasse le milliard de dollars de recettes… en seulement deux semaines

Il faut dire qu’on pouvait s’y attendre. Alors qu’en 2009, Avatar avait déjà permis aux studios de la Century Fox de réaliser près de 3 milliards de dollars de bénéfices, Avatar 2 est également sur la bonne voie. Actuellement 45ème au classement des plus gros succès au box-office de tous les temps – classement présidé d’ailleurs par Avatar 1 – Avatar 2 : La voie de l’eau ne devrait pas avoir à attendre bien longtemps avant de grimper des places et de s’installer confortablement sur le podium. Ce ne serait aussi qu’une question de jours avant que le film de James Cameron ne dépasse Top Gun : Maverick comme plus gros succès de l’année (le film porté par Tom Cruise ayant réalisé 1,5 milliards de dollars de recettes).

Un énorme succès qui impressionne et qui est assez rare. En effet, s’il est assez fréquent de voir des films dépasser le milliard de dollars de recettes, il est beaucoup plus rare, pour des suites de film, de remporter de tels succès. Avatar 2 entre ainsi dans l’histoire et rejoint par exemple Spider-Man : No Way Home comme énorme carton cinématographique pour une suite de film.

A lire : Avatar 2 : où James Cameron va-t-il chercher son inspiration ?

Un succès qui est de bon augure pour Avatar 3, 4 et 5

Pari réussi pour les studios de production et le réalisateur James Cameron. Ce succès devrait permettre le développement prochain d’Avatar 3, puis 4 et 5 déjà écrits. Même si ils devront faire l’objet de certaines retouches, les suites des aventures des Na’vi devraient bel et bien sortir, dans les prochaines années, en salles.

Le succès indéniable d’Avatar 2 est loin d’être une surprise. En investissant plus de 250 millions d’euros les studios Century fox et Disney avaient à cœur de ne pas décevoir les fans qui attendaient cette suite depuis 2009. Les critiques unanimes portant sur l’histoire, la qualité des images, ou encore la résurrection de la 3D provoquée par ce film expliquent l’importance des recettes faites par ce dernier.

Source : gizmodo.com