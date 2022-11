Avatar 2 est si cher qu’il doit devenir le 3e ou 4e film le plus rentable de l’histoire, selon James Cameron

Pour atteindre son seuil de rentabilité, Avatar 2 doit devenir le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Son réalisateur James Cameron l’a lui-même déclaré en affirmant qu’Avatar 2 a coûté très cher.

Le film le plus attendu de l’année qui promet des effets d’eau révolutionnaires est aussi l’un des films les plus chers jamais réalisés. La suite du film sorti en 2009 doit mettre la barre très haut pour satisfaire les fans qui patientent depuis 13 ans, mais pas que. Avatar 2 doit aussi viser très haut pour atteindre son seuil de rentabilité. Il a coûté tellement cher à réaliser qu’il doit devenir le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire du cinéma.

James Cameron qui a travaillé un an sur un script d’Avatar 2 avant de le jeter a fait cette révélation lors d’une interview accordée à GQ magazine. Le réalisateur n’a pas encore dévoilé le prix d’Avatar 2, mais de précédents rapports ont déjà annoncé que le film a un budget de production d’environ 250 millions de dollars. James Cameron a simplement déclaré qu’Avatar 2 est « putain de cher ».

Avatar 2 doit récolter environ 2 milliards de dollars au box-office mondial pour être rentable

En fait, Avatar : La Voie de l’eau a un budget tellement élevé qu’il représente « la pire analyse de rentabilisation de l’histoire du cinéma », d’après les mots de James Cameron. Il doit exploser tous les records au box-office mondial pour espérer atteindre son seuil de rentabilité.

James Cameron a révélé que, selon ses estimations, Avatar 2 doit devenir « le troisième ou quatrième film le plus rentable de l’histoire. C’est votre seuil. C’est votre seuil de rentabilité ». Le réalisateur ne donnera donc pas de chiffre plus précis, mais cela donne déjà une bonne idée.

Le premier film Avatar de 2009 se trouve en tête du classement des films les plus rentables de l’histoire avec 2,9 milliards de dollars récoltés au box-office. Avengers : Endgame (2019) est en deuxième position avec 2,7 milliards de dollars. Il est suivi par Titanic (1997) avec 2,1 milliards de dollars de recettes, puis Star Wars : Le Réveil de la Force (2015) avec 2,07 milliards de dollars. Par conséquent, Avatar 2 doit réussir à dépasser Star Wars ou Titanic pour atteindre son seuil de rentabilité. Cela signifie que le seuil doit se trouver aux alentours des 2 milliards de dollars.

Avatar : La Voie de l’eau arrivera dans nos salles de cinéma dès le 14 décembre et à partir du 16 décembre chez nos voisins outre-Atlantique.

