Avatar 2 doit absolument être vu en 3D, voici pourquoi

James Cameron en est convaincu. Les spectateurs iront voir Avatar 2 à plusieurs reprises. Il faut dire qu’avec une durée de 3 heures, certains manqueront peut-être des scènes à cause d’une pause pipi. Pour le réalisateur, l’expérience est donc complète après plusieurs visionnages.

Jon Landau, producteur du film, va plus loin en précisant qu’en plus des divers visionnages nécessaires, la 3D représente la forme ultime pour découvrir le long-métrage. Interviewé par ComicBook, l’homme précise en quoi la technologie est indispensable.

Plonger encore plus intensément dans Pandora

À sa sortie en 2009, Avatar révolutionne la 3D au cinéma. Plus de dix ans après, la technologie est toujours nécessaire pour une expérience complète. Selon Jon Landau, « la façon dont nous utilisons la 3D pour donner une fenêtre sur le monde et non comme un monde qui sort d’une fenêtre ». Plutôt qu’une banale projection, James Cameron veut plonger les spectateurs dans Pandora. La promesse d’une belle immersion.

Jon Landau déclare que lors des plans calmes et longs, « en tant que spectateur, vous faites soudainement partie de ce moment ». Les caméras 3D permettent également de tourner à 48 images par seconde contre 24 habituellement. Les scènes d’action sont plus fluides en réduisant l’effet stroboscopique.

La meilleure technologie 3D de l’industrie

James Cameron lui-même a commenté les bénéfices de cette technologie lors d’une interview pour Yahoo :

La règle était que chaque fois que les personnages sont sous l’eau, c’est 48 images. Si ce sont juste des gens assis qui parlent ou marchent, des images qui évoluent lentement, ce n’est pas nécessaire. En fait, c’est parfois même contre-productif car le rendu a l’air trop lisse et vitreux. L’astuce a donc consisté à savoir où l’utiliser et où ne pas l’utiliser. James Cameron

Si le mal de tête se présente devant certains films en 3D, c’est que la fréquence de 24 images par seconde est trop rapide pour que le cerveau suive un élément. « Le déplacement latéral rapide provoque un effet stroboscopique qui perturbe notre cerveau. Nous voulions nous en débarrasser pour offrir la meilleure expérience 3D ».

Avatar 2 a donc été pensé pour être visionné en 3D. Et avec la meilleure technologie en circulation, celle qui permet de plonger entièrement dans Pandora sans mal de crâne intempestif.

