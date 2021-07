Black Widow a mis fin à l’un des plus grands mystères du MCU

Crédit : Marvel Studios

Black Widow est enfin au cinéma, depuis le 8 juillet. Un long-métrage entamant la quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) sur grand écran. Chez Disney+, WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki ont ouvert la voie. Et si Black Widow est l’unique aventure mettant en scène (uniquement) Natasha Romanoff, le film souhaite être généreux avec ses fans pour les adieux de Scarlett Johansson. Le long-métrage répond à l’une des questions énigmatiques du MCU : que s’est-il passé pendant l’Opération Budapest ? Une mission importante pour l’héroïne et Clint Barton, alias Œil-de-faucon. Un arc mentionné pour la première fois dans Avengers, en 2012 !

Attention, les lignes qui suivent contiennent de gros spoilers de l’intrigue de Black Widow.

Black Widow lève le voile sur l’Opération Budapest

Black Widow fait la lumière sur cette mystérieuse opération – Crédit : Marvel Studios

L’Opération Budapest : une mission dont les fans du MCU entendent parler depuis presque dix ans. Et jusqu’à Black Widow, cette dernière est restée un mystère. Pourtant, elle est un lien fort entre Clint Barton et Natasha Romanoff. Les deux plaisantent même à ce propos à bord d’un vaisseau, Œil-de-Faucon balançant qu’ils sont loin de Budapest !

Si Black Widow nous apprend enfin ce qu’est l’Opération Budapest, c’est que cet arc est évoqué dans de nombreux flashbacks. Après une attaque du Taskmaster, Natasha Romanoff retrouve sa « sœur », Yelena Belova. Black Widow est toujours victime des dommages causés par une attaque de Clint Barton, envoyé pour l’éliminer. L’héroïne est considérée comme un déserteur du SHIELD.

Et dans le passé, Œil-de-Faucon et Black Widow ont collaboré pour assassiner le général Dreykov, chef du programme russe à l’origine de Black Widow. Il s’agit de l’Opération Budapest.

Black Widow sacrifie la vie d’une jeune fille innocente

Natasha Romanoff se sert de la jeune fille de Dreykov, déjà mentionnée par Loki dans Avengers, pour trouver le général. L’héroïne fait alors exploser le bâtiment. La fille du général se trouve dedans mais la membre des Avengers parle de sa mort comme d’un « dommage collatéral ».

Mais l’Opération Budapest ne s’arrête pas là puisque Natasha Romanoff et Clint Barton combattent les forces spéciales hongroises alors qu’ils tentent de s’échapper. Pendant plus d’une semaine, le duo se cache, notamment deux jours dans les conduits d’une station de métro de Budapest.

Black Widow a donc pu confirmer son statut d’agent du SHIELD mais a, en réalité, raté sa mission. Car Dreykov n’est pas mort, contrairement à sa fille pourtant innocente. Il reste une menace sérieuse pour l’héroïne qui en paie le prix fort, des années plus tard.

