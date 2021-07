Black Widow : les jeunes enfants peuvent-ils aller voir le dernier Marvel ?

Black Widow arrive enfin après plus d’un an sans MCU sur grand écran. Un film parfois violent : les jeunes enfants peuvent-ils aller le voir ?

Votre jeune enfant peut-il voir Black Widow ? – Crédit : Marvel Studios

C’est depuis aujourd’hui que Black Widow est dans les salles obscures, première étape de la quatrième phase du MCU au cinéma. Une étape débutée sur petit écran avec WandaVision, Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki sur Disney+. Et si Disney se veut le géant du divertissement pour les petits et grands, certaines productions Marvel peuvent être violentes. Pour preuve : Civil War était récemment diffusée à la télévision française, déconseillé au moins de 10 ans. Se pose donc une question légitime : les jeunes enfants peuvent-ils voir Black Widow ? On vous apporte un début de réponse.

Black Widow contient des scènes d’action pouvant être violentes

Il est parfois difficile de savoir si un film correspond aux plus jeunes. Notamment Black Widow, avec ses scènes d’action, les nombreuses morts, les moments intenses. Par moment, le long-métrage est assez sanglant, noté PG-13 aux USA : déconseillé aux moins de 13 ans. Mais déconseillé ne signifie pas que Black Widow est interdit. Pour la France, le choix est laissé aux parents.

La MPAA, toujours aux USA, juge également que Black Widow contient « des séquences intenses de violence/action, un certain langage ». Sans oublier que cette production du MCU est beaucoup plus ancrée dans la réalité que les précédentes. Moins fantastique que pouvait l’être Avengers : Endgame, film ayant même sa version rétrogaming.

Dans Black Widow, la violence est plus brutale, chorégraphiée avec une approche réaliste. Après tout, Natasha Romanoff n’est pas dotée de pouvoirs comme ses collègues des Avengers. La femme utilise des armes blanches et armes à feu.

Les spectateurs vous le diront : Black Widow se rapproche plus d’un James Bond, sorte de thriller d’espionnage, et peut parfois se montrer sombre. La meilleure chose à faire reste d’aviser avec votre enfant et de regarder la bande-annonce, elle donne une bonne idée du ton adopté par le long-métrage.

Natasha Romanoff renoue avec sa famille

Dans cette première aventure solo, Scarlett Johansson incarne une ultime fois Natasha Romanoff. Black Widow renoue avec sa famille après les événements de Civil War, le personnage s’étant sacrifié dans le dernier Avengers pour permettre la mise à mort de Thanos. Un beau départ pour beaucoup de fans alors que Scarlett Johansson est présente dans le MCU depuis plus d’une décennie !

