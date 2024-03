iPhone : le tout premier modèle de 2007 mis aux enchères à plus de 10 000 $

Un exemplaire dans un état impeccable du premier iPhone est mis aux enchères. Il vous reste encore quelques jours pour tenter de récupérer ce modèle extrêmement rare si vous avez plus de 10 000 € à dépenser.

© LCG Auctions

Le tout premier iPhone fêtera son 17ᵉ anniversaire en juin prochain. Depuis, les smartphones d’Apple se sont succédé sur le marché, apportant toujours de nouvelles fonctionnalités, notamment les iPhone 15 disponibles depuis septembre dernier.

Malgré cela, vous faites peut-être partie de ceux qui aiment autant de se procurer un produit dernier cri que de collectionner les objets du passé. Sachez qu’un exemplaire du tout premier modèle est actuellement aux enchères pour plus de 12 000 $.

Un modèle du tout premier iPhone mis aux enchères pour une grosse somme

Le premier iPhone devient logiquement un objet de convoitise près de 17 ans après sa sortie sur le marché. Voilà pourquoi le site LCG Auctions propose en ce moment un modèle aux enchères sur son site officiel. Il ne s’agit pas de n’importe quel exemplaire.

« Le modèle original de 4 Go est considéré comme le “Saint Graal” par les collectionneurs d’iPhone. Son extrême rareté est directement liée à sa production limitée. Lancé le 29 juin 2007, en même temps que le modèle 8 Go, le modèle 4 Go a été freiné par la lenteur des ventes », précise LCG Auctions.

Suite à ce lancement raté, Apple décide d’arrêter sa commercialisation dès le mois de septembre 2007, ce qui explique également pourquoi les exemplaires du produit sont si rares et suscitent autant la convoitise.

Cet iPhone premier du nom vaut aussi cher aussi parce qu’il est scellé. Le produit n’a jamais servi et se trouve donc dans un état impeccable. « La face avant de la boîte présente des couleurs vives sans aucun signe de décoloration. Les imperfections sont peu nombreuses. Sept des huit coins sont nets, tous les bords sont impeccables », peut-on lire dans la description du produit sur LCG Auctions.

L’iPhone a été mis aux enchères au prix de 10 000 $ avant que trois personnes surenchérissent, faisant grimper celui-ci à 12 100 $. La maison pense qu’il devrait se vendre autour de 100 000 $. Si vous comptez faire une offre, il vous reste jusqu’au 24 mars prochain à 22h heure française pour le faire. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un iPhone de 2007 se vend pour une coquette somme aux enchères.