Bugatti sort un billard à 300 000 dollars pour jouer sur un yacht

Pour le possesseur d’un yacht, quoi de plus frustrant que de ne pas pouvoir faire une partie billard lors d’une sortie en mer avec des amis. En effet, le moindre roulis risquerait de perturber grandement la partie. Bugatti l’a bien compris et a donc décidé de sortir un billard adapté aux yachts de ses clients.

Fidèle à l’esprit de la marque, le billard est fait d’aluminium anodisé, de fibres de carbone fournies par IXO, société espagnole le tout assemblé avec de la visserie en titane. Il sera disponible en série limitée à 30 modèles au prix de 300 000 dollars.

Bien évidemment, pour ce tarif, vous aurez toute la panoplie d’accessoires indispensable : un support mural pour les queues recouvert de carbone, un écran tactile 13 pouces pour noter le score, un étui en cuir pour les boules, des queues en fibre de carbone avec des embouts rappelant des commandes de la Chiron. Le tout pourra être éclairé par une suspension lumineuse elle aussi faite de fibre de carbone.

Un système gyroscopique pour la stabilité

Jouer au billard sur un bateau paraît incongru et extrêmement difficile. Cependant avec un système gyroscopique, il est possible de connaître et corriger quasi instantanément la position du plateau. Et cela fonctionne ! En effet, le billard gyroscopique existait avant la sortie du modèle Bugatti. Il est déjà possible d’en trouver un sur le paquebot de croisière Radiance of the Seas.

Un gyroscope est un appareil utilisant une loi de la physique permettant de mesurer la position angulaire d’un objet. Lorsqu’un solide est en rotation, il a tendance à garder son axe de rotation invariable. C’est ce phénomène qui permet à un cerceau que vous faites rouler sur le sol de rester debout.

C’est également grâce à des systèmes gyroscopiques que l’on va équilibrer le vol d’un drone, empêcher l’utilisateur de tomber d’un Segway ou autres gyropodes. On retrouvera également ce système dans les smartphones et tablettes pour détecter les mouvements de rotation sur les 3 axes, ce qui peut s’avérer particulièrement utile pour les applications utilisant la réalité augmentée ou virtuelle.

Selon Bugatti, son système permet aux pieds de la table de s’ajuster en moins de 5 millisecondes sans le moindre bruit ni la moindre vibration.

