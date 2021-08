Call of Duty Vanguard : le teaser confirme le retour de la Seconde Guerre mondiale

Alors que Call of Duty : Vanguard est au cœur de nombreuses fuites, Activision et Sledgehammer Games ont décidé de prendre les choses en main. Quoi de mieux que de faire face aux fuites avec un teaser annonçant justement l’arrivée des fuites ? Eh oui, c’est exactement ce que le développeur vient de faire. Il vient de partager le tout premier teaser de Call of Duty : Vanguard. Cependant, il n’a pas confirmé qu’il s’agit bien de ce jeu.

Call of Duty : WWII – Crédit : Activision

Le premier teaser de Call of Duty : Vanguard a donc été partagé sur Twitter il y a quelques heures avec la description suivante : « ça arrive ». Ce teaser est pour le moins original et totalement inattendu. Au lieu de présenter officiellement le jeu, Activision et Sledgehammer Games ont décidé de prévenir que les fuites et les rumeurs allaient arriver en masse.

Call of Duty : Vanguard sera bientôt officialisé par Activision, mais les fuites arriveront avant

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, le teaser montre une ville bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. À en croire l’église orthodoxe au premier plan et les bâtiments en arrière-plan, il semblerait bien que cette ville soit Paris. Dans ce teaser amusant, les bombes larguées par les avions sont remplacées par des « rumeurs » et des « fuites ». Le message d’Activision est donc clair. Préparez-vous à l’arrivée de nombreuses fuites très prochainement.

Les fans de la franchise étaient totalement surpris par ce teaser de Call of Duty. Un internaute a même demandé « est-ce que vous faites littéralement fuiter votre propre jeu ? ». Le compte de Call of Duty lui a répondu : « et alors ? ». En tout cas, le teaser confirme que le jeu de tir se déroulera pendant la Seconde Guerre mondiale à l’instar de nombreux titres de la série comme Call of Duty : WWII sorti en 2017.

De plus, de récentes fuites ont annoncé qu’une fonctionnalité très appréciée par les joueurs serait de retour dans Call of Duty : Vanguard. Il s’agit du Quartier général de MWII. Il s’agit d’un espace social où les joueurs peuvent se rassembler et interagir. Le Quartier général peut accueillir jusqu’à 48 joueurs au total. Enfin, nous devrions bientôt en savoir davantage sur Call of Duty : Vanguard dont la sortie est attendue pour cette année.

