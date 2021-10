Canon Eos R5 s’équipe d’un nouveau type de lentilles Dual fisheye pour la réalité virtuelle

De plus, Canon a créé ses applications personnelles EOS VR Utility et EOS VR Plugin (payantes). L’application VR Utility retourne les photos stéréo à gauche et convertit une image ronde en une image carrée « équirectangulaire » qui peut être utilisée sur un casque VR. Elle offre également des outils d’amélioration rapide tels que le rognage des clips et l’application d’une LUT avant l’exportation.

Il existe également le plug-in EOS VR pour Adobe Premiere qui convertira l’imagerie fisheye double en équirectangulaire, tout en permettant de couper, colorier et éditer avec le contrôle total de Premiere Pro, a déclaré Canon à Engadget.