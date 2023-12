CarPlay : voici la nouvelle interface qui arrivera en 2024 chez Porsche et Aston Martin

Apple a dévoilé les premières maquettes de son CarPlay sans fil de nouvelle génération, qui sera proposé dans certaines Porsche et Aston Martin l’année prochaine. Ce CarPlay repensé vise à offrir une expérience immersive et personnalisée, en adaptant tous les écrans du véhicule au style de chaque marque et en donnant accès aux fonctions de la voiture depuis l’iPhone.

Le nouveau CarPlay chez Aston Martin © AM

Apple avait annoncé qu’elle présenterait des voitures compatibles avec la dernière version sans fil de CarPlay d’ici la fin de 2023. Et maintenant, la société basée à Cupertino a partagé des esquisses de l’interface utilisateur qui prend en charge l’ensemble du tableau de bord, spécialement conçues pour les véhicules de Porsche et Aston Martin. Au lieu de se limiter au centre de divertissement et à quelques sections du tableau de bord, Apple cherche à repenser l’ensemble des écrans du véhicule.

Porsche et Aston Martin s’offrent le CarPlay de nouvelle génération d’Apple

Apple a collaboré avec Porsche et Aston Martin pour créer des interfaces utilisateur qui respectent l’identité visuelle de chaque marque. Ainsi, le CarPlay de nouvelle génération affiche des couleurs, des polices et des motifs qui correspondent au style de chaque constructeur.

Par exemple, dans la Porsche, le CarPlay adopte une disposition à trois cadrans, avec le compteur de vitesse à gauche et un fond d’écran inspiré du motif à carreaux des sièges. Dans l’Aston Martin, le CarPlay se déploie sur un écran média au centre, entouré du compteur de vitesse et du tachymètre, et délimité par le vert distinctif de la marque.

Un CarPlay qui intègre les fonctions du véhicule

Ce CarPlay de nouvelle génération ne se limite pas au centre d’infodivertissement, mais s’étend à tous les écrans du véhicule, y compris le tableau de bord et l’affichage tête haute. Il permet ainsi de contrôler les fonctions du véhicule, comme la radio, la température, la navigation ou l’assistance à la conduite, depuis l’iPhone.

Selon Apple, le CarPlay de nouvelle génération utilise les capteurs de la voiture pour afficher les données spécifiques à la conduite, comme la vitesse, le régime moteur ou la consommation. Apple assure que le téléphone ne stocke ni ne suit les informations provenant du véhicule.

Le nouveau CarPlay chez Porsche © Porsche

Apple présente ce CarPlay de nouvelle génération comme « l’expérience iPhone ultime » en voiture : il se distingue des autres solutions d’infodivertissement, comme Android Auto ou les applications Google intégrées, qui se contentent de superposer des applications sur les écrans. Il est également différent d’Android Automotive, qui fonctionne sans téléphone.

Le CarPlay de nouvelle génération sera disponible dans certains véhicules produits en 2024 par Porsche et Aston Martin (la DB12 et sa version cabriolet, la DB12 Volante, et possiblement le Macan tout électrique). D’autres constructeurs automobiles pourraient suivre, mais Apple n’a pas communiqué sur ses partenariats.