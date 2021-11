Cars : il détient le record de la plus grande collection de voitures colorées avec 1 200 figurines

Le premier film d’animation Cars sorti en 2006 a lancé la saga des véhicules colorés anthropomorphes. Les studios Disney et Pixar ont ensuite sorti Cars 2 en 2011, puis Cars 3 en 2017. Pour ce collectionneur mexicain prénommé Jorge Arias, tout a commencé avec le premier Cars en 2006. Sa fille lui avait demandé d’acheter les figurines de Flash McQueen, Sally, Martin et Chick Hicks pour jouer avec le voisin.

Jorge Arias et sa collection de figurines Cars – Crédit : Guinness World Records

Finalement, Jorge Arias est tombé sous le charme des petites voitures mignonnes et colorées. « Je n’arrêtais pas d’en acheter sans savoir combien il y en avait vraiment, et depuis je n’arrête pas de les collectionner », s’est-il confié. Aujourd’hui, quinze ans plus tard, la collection de Jorge Arias comprend 1 200 figurines de Cars. Il est ainsi entré au Livre Guinness des records pour avoir la plus grande collection de Cars au monde.

Des fans du monde entier viennent admirer la collection des 1 200 figurines de Cars

Jorge Arias n’hésite pas à partager son impressionnante collection avec les fans du monde entier et les enfants. En effet, il a déjà accueilli des centaines de fans et de collectionneurs qui sont venus des quatre coins du monde pour admirer ses figurines Cars. De plus, il permet aussi aux enfants de tout le Mexique de fêter leur anniversaire sur place.

Le collectionneur mexicain ne s’attendait pas du tout à entrer au Livre Guinness des records. « Je suis très heureux et fier ; jamais de ma vie il ne m’est venu à l’esprit que l’on me décernerait un titre Guinness World Records. C’était quelque chose d’inatteignable et maintenant que je l’ai, je suis très excité et heureux de savoir que mon histoire sera racontée dans le livre de 2022. Je ne peux pas le croire ! », a-t-il déclaré.

La collection de figurines Cars de Jorge Arias – Crédit : Guinness World Records

D’ailleurs, Disney a aussi entendu parler de sa collection il y a quelques années. Le réalisateur Brian Fee et la coproductrice Andrea Warren de Cars s’étaient eux-mêmes rendus à Mexico pour rencontrer Jorge Arias. Ils en avaient profité pour lui offrir un dessin exclusif de McQueen et une invitation à la première de Cars 3.

Source : Guinness World Records