Automobile : Un YouTubeur dévoile une collection de 175 voitures exposées dans un entrepôt

Le 30 août dernier, les londoniens ont pu découvrir une impressionnante collection : un entrepôt de la ville stocke quelques 175 voitures de collection. La collection va d’une Morris Minor, à des Porsche, en passant par des Mercedes Classic. Ces voitures font partie d’une collection privée, et seront mises aux enchères. Les visites de l’entrepôt ont eu lieu entre 11h et 16h. Pour les passionnés qui n’auraient pas pu se rendre sur place, le YouTubeur TFJJ a fait une vidéo montrant l’intérieur de l’entrepôt, et les voitures d’un peu plus près.

L’entrepôt londonien abrite 175 véhicules de collection – Crédits : Youtube/TFJJ (capture d’écran)

Des voitures de collection… dont certaines sont en piteux état

La vidéo YouTube de TFJJ dévoile des voitures dans un bien triste état, et qui auraient besoin de bien plus qu’un bon nettoyage pour espérer reprendre la route. Il semblerait tout de même que certaines voitures puissent être remises en état pour un montant raisonnable… Tandis que pour d’autres, le montant des réparations pourrait dépasser celui de la valeur de la voiture. Toutes les voitures seraient en état de démarrer, on peut d’ailleurs entendre le bruit de moteurs de certaines voitures dans la vidéo.

Les véhicules ont été mis aux enchères. C’est London Barn Finds qui gère la vente. D’après leur Instagram, il y aurait une Porsche 911 de 1973, une BMW 2002 de 1975, une Mercedes G Wagon de 1987, et des Land Rover parmi les véhicules à vendre. Certains sont également sur eBay, avec plus de détails sur le véhicule. La collection vaudrait plus d’un million de livres sterling, soit 1,16 million d’euros.

Lien vers la vidéo Youtube: TFJJ – INSANE 175 CLASSIC CARS BARN FIND COLLECTION in London!!

Source: Carscoop