Ce Macintosh de 1988 ayant appartenu à Steve Jobs est aux enchères (pour pas si cher)

Besoin d’un petit objet de décoration chez vous ? Un Macintosh SE ayant appartenu à Steve Jobs à la fin des années 80 s’apprête à être mis aux enchères. L’unité n’est pas si chère puisqu’elle est estimée entre 200 000 et 300 000 dollars.

Le Macintosh SE utilisé par Steve Jobs © Bonhams

Un ordinateur Macintosh SE qui a été utilisé par Steve Jobs sera mis aux enchères à New York le 25 octobre, dans le cadre d’une vente aux enchères de Bonhams. L’unité est estimée entre 200 000 et 300 000 dollars, soit 255 000 euros en moyenne, ce qui n’est pas si cher : un manuel de l’Apple II signé par Steve Jobs s’était par exemple vendu 787 484 dollars aux enchères.

Un Mac de 1979 qui appartenait à Steve Jobs

Le Macintosh mis aux enchères a été utilisé par Steve Jobs après avoir été expulsé d’Apple. En 1988, le Mac était dans son bureau chez NeXT, la société qu’il a fondée après avoir quitté Apple en 1985. Il a été donné au propriétaire actuel en 1994.

L’ordinateur est toujours fonctionnel, bien que les données confidentielles aient été effacées. Il contenait le Rolodex personnel de Jobs et montre toujours les enregistrements des tâches hebdomadaires et de ses itinéraires de voyage, y compris une réunion manquée avec le prince de Galles de l’époque.

Il aurait également été utilisé par la fille de Jobs, Lisa Brennan-Jobs, car le système de messagerie et Microsoft Word sont enregistrés à son nom. La machine a été utilisée pour la dernière fois pour un projet marketing supervisé par l’homme en personne. Le Macintosh sera mis en vente lors d’une enchère en direct à New York le 22 octobre, à partir de 18 heures, heure de Paris.

Avec sa conception tout-en-un, son interface utilisateur graphique et sa souris alors inédites, on comprend pourquoi le Macintosh aura marqué un tournant dans l’histoire des ordinateurs. À l’époque, Jobs considérait le Macintosh comme la réponse d’Apple au plan d’IBM visant à pénétrer et à dominer le marché des PC.

En raison d’une mémoire insuffisante, de l’absence de disque dur et de problèmes logiciels, le Macintosh n’aura pas été un succès commercial fulgurant, mais il aura conduit à une gamme réussie et à la définition d’un modèle pour les futurs ordinateurs.

Source : Bonhams