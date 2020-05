Ce yacht à 500 000 euros fonctionne sur batteries et panneaux solaires

Crédits : Azura Marine

Après les vélos, les voitures, les motos, les bus et bientôt les camions, les bateaux sont progressivement en train d’adopter l’électricité comme source de propulsion, même ceux de croisière dans une certaine mesure. Nous nous présentions il y a quelques semaines le premier pétrolier fonctionnant sur batteries. Aujourd’hui, c’est un yacht qui fait parler de lui fonctionnant complément à l’énergie solaire.

Une autonomie virtuellement illimitée

Julien Mélot, ingénieur en électromécanique français a cofondé Azura Marine en 2012 à Singapour dans le but de fabriquer des bateaux fonctionnant à l’énergie solaire. Ce projet est aujourd’hui une réalité avec l’Aquinima 40, un bateau de plaisance dont le large toit est couvert de panneaux solaires capables de lui fournir l’énergie nécessaire pour parcourir 100 miles nautiques ou 185 km en une seule journée.

Ce catamaran électrique offre 5 cabines qui permettent de loger 2 membres d’équipage et 6 passagers. Il fonctionne sans avoir recours à aucune énergie fossile. Pouvant ainsi se passer d’escales de ravitaillement en carburant, ses concepteurs ont prévu un système de récupération de l’eau de pluie et même de celle condensée par l’air conditionné. Cela rend les arrêts au port virtuellement inutiles, à condition évidemment de transporter assez de vivres et de se nourrir de la pêche.

Ce vaisseau fait 13,25 m de la proue à la poupe, et mesure 6 mètres de large. Il a un faible tirant d’eau (65 cm au minium). Il est propulsé par 2 moteurs électriques de 10 kW qui sont alimentés par une batterie de 60 kWh. Celle-ci est rechargée par 56 m² de panneaux solaires fournissant 10 kW au total. D’après le constructeur, à 4 nœuds l’autonomie est illimitée, l’énergie collectée étant supérieure à l’énergie consommée. Solar Eclipse, le premier modèle construit a été mis à l’eau il y a quelques jours. Il faudra compter 495 000 euros pour s’offrir ce yacht.

