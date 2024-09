« C’est dégueulasse » : pourquoi les joueurs de Resident Evil sont furieux contre Capcom

Alors que le développement de Resident Evil 9 a débuté, les portages sur iOS de plusieurs titres de la franchise sont sous le feu des critiques. C’est notamment une mise à jour récente qui est pointée du doigt. Et pour cause, celle-ci impose désormais une connexion Internet pour démarrer Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7 et Resident Evil Village. Un véritable camouflet pour la communauté.

“En raison de modifications apportées au processus de démarrage, une connexion Internet est désormais requise lors du démarrage de cette application”, peut-on notamment lire dans les notes de mise à jour. Contrôle DRM pour lutter contre le piratage ? Collecte de données ? Sur Reddit, les spéculations vont bon train alors que Capcom n’a pas révélé les raisons de cette décision. Certains joueurs envisagent même de réclamer un remboursement.

Resident Evil 4, 7 et Village : une connexion Internet est désormais exigée pour lancer les jeux sur iPhone

Pour la communauté, imposer une connexion Internet sur un jeu solo est un non-sens. Nombre de joueurs veulent pouvoir profiter de leurs titres en local lorsqu’ils voyagent et qu’ils ne bénéficient pas de réseau. Qu’ils soient dans le train, dans l’avion ou dans une région non couverte, tout l’intérêt est de pouvoir y jouer n’importe où. Chose qui se heurte désormais à la nécessité d’une connexion Internet, même si ce n’est que pour le démarrage.

“Les connexions Internet pour les jeux solo sont sans doute l’une des pires choses que l’industrie du jeu ait banalisées”, déplore un internaute. “C’est la pire chose qu’ils aient faite, fustige un autre joueur. J’ai acheté ces jeux pour jouer quand je suis au travail et que j’ai très peu ou pas de connexion. Je prévoyais d’acheter le remake de RE 2, mais cela m’a complètement dissuadé”. Selon un autre usager, “il devrait y avoir une option pour un remboursement alors parce que c’est dégueulasse”.

Si vous avez fait la dernière mise à jour et que vous souhaitez réclamer un remboursement, il suffit de suivre ces quelques étapes. Il n’est toutefois pas dit que vous obteniez justice.

Accédez au site reportaproblem.apple.com et connectez-vous.

Sélectionnez Demander un remboursement .

. Justifiez votre demande de remboursement.

Sélectionnez l’application à rembourser.

Vous recevrez une réponse sous 24 à 48 heures.

Cette nouvelle polémique survient alors que Capcom doit composer avec des chiffres de vente très décevants. A la mi-juillet, seuls 2000 joueurs avaient acheté la version complète de Resident Evil 7 sur l’App Store.