Resident Evil 7 fait un flop monumental sur iPhone, les joueurs n’en veulent pas

Resident Evil 7 a récemment fait son arrivée sur iPhone, iPad, et Mac. Malheureusement pour Capcom et Apple, le jeu n’attire par le public : seuls 2000 joueurs ont payé la version complète depuis le lancement début juillet.

© Capcom

Resident Evil 7 marque un tournant majeur dans l’histoire de la saga d’horreur de Capcom, puisqu’il s’agit du tout premier épisode avec une vue à la première personne. Un choix audacieux de la part du studio japonais, mais payant, car RE 7 a fait l’unanimité auprès de la presse et des joueurs. De plus, Resident Evil continue à livrer des remakes à la troisième personne pour satisfaire tout le monde.

On pouvait donc s’attendre à ce que l’arrivée de Resident Evil 7 sur iPhone, même plus de sept ans après sa sortie sur PC et consoles, soit couronnée de succès. Malheureusement pour Capcom, le septième épisode numéroté de « Biohazard » (nom de la licence au Japon) est un échec.

Resident Evil 7 fait un four sur iPhone, iPad et Mac, seulement 2000 joueurs ont payé le jeu

Resident Evil 7 est disponible depuis le 2 juillet sur iPhone (modèles 15 Pro et Pro Max), iPad et Mac. Le site Appmagic, qui recense le nombre de téléchargements des applications et jeux de l’App Store, révèle que RE 7 a été installé environ 83 000 fois.

La version gratuite permet uniquement de jouer au début de l’aventure. En revanche, seulement 2000 joueurs seraient allés jusqu’à payer les 19,99 $ nécessaires pour se procurer la version complète, toujours d’après Appmagic.

Le chiffre d’affaires généré par Resident Evil 7 n’atteint même pas les 30 000 $. Des performances bien inférieures à celles de Resident Evil 4 Remake, disponible sur l’App Store depuis le 20 décembre 2023 et de RE Village, lancé le 30 octobre dernier.

Pourquoi un tel échec ? L’ancienneté du titre peut l’expliquer en partie. La grande majorité des joueurs intéressée par RE 7 a probablement déjà parcouru l’aventure depuis 2017. Le prix du jeu fixé à 19,99 € ne plaide certainement pas non plus en sa faveur.

Apple et Capcom chercheront sûrement à porter plus rapidement les jeux Resident Evil sur iPhone, iPad et Mac après leur sortie sur PC et consoles à l’avenir. Resident Evil 9 s’annonçant particulièrement ambitieux, ça ne sera pas une mince affaire.