Cette arnaque peut vous faire perdre 14 000 euros, attention à ce faux notaire

Qu’importe la période de l’année, les escrocs ne s’arrêtent jamais. Certes, certaines périodes comme les fêtes de fin d’année sont très marquées par les escroqueries mais en réalité, elles sont toujours présentes. Ouest-France nous rapporte une nouvelle arnaque au notaire qui peut vous coûter très cher, jusqu’à 14 000 euros dans le cas du témoin.

14 000 euros demandés pour le titre des droits de succession

Nous sommes le 3 janvier et Philippe, comme nos confrères l’ont renommé pour conserver son anonymat, reçoit une lettre du groupe suisse d’assurance vie Swiss Life. Le courrier indique qu’il lui reste 280 000 euros à toucher suite au décès de sa mère mais qu’il faut contacter un notaire appelé Edouard à Courbevoie. Tout semble vrai puisqu’il y a un nom, un numéro SIRET, un téléphone et même un site !

Le site semble légitime et les escrocs poussent le vice jusqu’à référencer ce faux notaire dans les Pages jaunes. Le numéro de téléphone qui se trouve dans le bottin est le même que celui indiqué sur le courrier, tout semble correspondre malgré des doutes à la rubrique Qui sommes-nous ? du site. Sans oublier que le fameux Edouard n’est pas présent sur le site officiel des notaires de France.

Philippe passe donc un coup de fil au notaire tout en enregistrant l’appel pour garder une preuve. Tout est parfaitement mis en place entre la musique d’attente et la secrétaire. On lui demande, pour percevoir les 280 000 euros, de remplir un protocole de confidentialité et une procuration de mandat au notaire pour qu’il puisse récupérer le capital décès. Puis vient l’arnaque : on demande 14 000 euros à Edouard pour le titre des droits de succession.

La victime sent l’arnaque et raccroche

Bien sûr, Philippe flaire l’arnaque et raccroche, d’autant plus que la somme de 280 000 euros était bien trop élevée. Il le concède, 25 000 euros d’assurance vie auraient pu être crédibles. Il contacte alors Swiss Life qui lui confirme que sa mère n’a jamais eu de contrat chez eux. Philippe estime que l’arnaque est très bien ficelée. Méfiez-vous donc de ces courriers, les arnaqueurs n’hésitent pas à y aller au culot, allant jusqu’à envoyer des recommandés !

