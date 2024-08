Citroën : ce code promo offre une belle remise de prix sur sa voiture électrique la plus populaire

Citroën propose une remise de 500 euros sur la version Tonic de la Citroën Ami pour l’été 2024, cumulable avec le bonus écologique

Ce quadricycle électrique urbain, accessible sans permis B, offre 75 km d’autonomie et une vitesse maximale de 45 km/h

La Citroën Ami, initialement conçue pour l’auto-partage, connaît un succès inattendu avec 50 000 ventes, séduisant les adolescents dès 14 ans et leurs parents

La Citroën Ami a été un énorme succès commercial avec 50 000 unités vendues, dépassant les prévisions initiales du constructeur et des analystes. Conçue à l’origine pour les services d’auto-partage, cette micro-voiture électrique a finalement conquis un public inattendu : les adolescents dès 14 ans et leurs parents, qui y voient une alternative sécurisante et économique aux deux-roues. Bonne nouvelle puisqu’un code promo fait chuter son prix de 500 euros.

Une voiture électrique abordable proposée par Citroën

Ce quadricycle léger motorisé est accessible puisqu’il peut être conduit sans permis B, le véhicule nécessite uniquement le permis AM (anciennement BSR), obtenu après sept heures de formation. Son autonomie de 75 kilomètres par charge et sa vitesse limitée à 45 km/h en font un véhicule parfaitement adapté aux trajets urbains.

D’un point de vue technique, la Citroën Ami est équipée d’une batterie lithium-ion de 5,5 kWh (dont 5,13 kWh utilisables), rechargeable en 3 heures sur une prise domestique standard ou via un adaptateur type 2. Contrairement à certains scooters électriques, sa batterie n’est pas amovible. Un moteur de 6 kW (équivalent à 8 chevaux) propulse ce véhicule de 485 kg, batterie incluse.

Comment profiter de la promo sur le prix de la Citroën Ami ?

Pour l’été 2024, Citroën lance une offre promotionnelle sur la version Tonic de la Citroën Ami. Le code promo “TONIC4SUN” offre une réduction de 500 euros sur son prix de 9 190 euros. Cette remise est cumulable avec le bonus écologique d’au moins 900 euros applicable à ce type de véhicule. L’opération est limitée aux 200 premiers acheteurs qui règlent l’intégralité du montant, et reste valable jusqu’au 31 août 2024.

La version Tonic se démarque par son style distinctif, avec des autocollants et des éléments décoratifs kaki et jaune fluorescent sur les bas de caisse, passages de roues, jantes, calandre, et à l’intérieur. Elle conserve tous les équipements de la version standard, notamment le boîtier DAT@Ami et l’application My Ami Play pour une connectivité optimale avec le smartphone du conducteur.

Le succès de la Citroën Ami s’explique par son prix abordable, ses mensualités légères pour de nombreux foyers, et son positionnement comme moyen de transport sûr pour les jeunes conducteurs en milieu urbain.