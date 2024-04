Citroën ë-C3 : voici son autonomie définitive, c’est une belle surprise

Lors de son dévoilement en octobre dernier, la nouvelle Citroën ë-C3 avait attiré l’oeil avec son prix attractif assorti d’une autonomie de 320 km. Or quelques mois plus tard, le fabricant avait tempéré les chiffres initialement annoncés. Sur la fiche produit, on pouvait ainsi lire que la voiture offrirait une autonomie de 300 km.

Comment expliquer ce revirement ? Contacté par la rédaction, Citroën expliquait que le cycle d’homologation avait bien été confirmé “à plus de 320 km”. La communication avait toutefois été modifiée “dans l’attente de la valeur finale d’homologation, d’un point de vue légal et par mesure de prudence”.

Quelle est l’autonomie de la Citroën ë-C3 ?

L’homologation WLTP a désormais accouché de ses conclusions. La version d’entrée de gamme à 23 300 euros (hors bonus écologique) bénéficie d’une autonomie de 326 km. Soit 5 km de plus que la version Max proposée au tarif de 27 800 euros. Bien plus fourni en options, ce modèle équipé de jantes de 17 pouces ne dépasse pas les 321 km selon le protocole WLTP. Une preuve de plus que la taille des jantes peut impacter l’autonomie des voitures électriques.

La citadine est affublée d’un moteur électrique de 113 ch propulsé par une batterie de 44 kWh. Elle peut se recharger de 20 à 80 % en 26 minutes grâce à son chargeur de 100 kW. A titre de comparaison, l’Opel Corsa ou la Peugeot E-208 peuvent atteindre les 400 km d’autonomie mais elles sont vendues à un tarif plus onéreux. De son côté, la Dacia Spring se hisse seulement jusqu’aux 225 km (WLTP).

Utilisé pour mesurer l’autonomie des voitures électriques, le protocole WLTP simule les conditions de conduite. Dans la pratique, l’autonomie homologuée peut toutefois varier pour plusieurs raisons (comportement du conducteur, conditions de circulation, relief, température extérieure, utilisation du chauffage et de la climatisation, vitesse)

Les premières livraisons de Citroën ë-C3 sont attendues pour le mois de juin.