La collection de livres Chair de poule est adaptée en série TV

Le site Deadline révèle cette semaine qu’une nouvelle série live-action adaptée de la collection Chair de poule est en développement. Elle sera produite par Sony Pictures TV, en partenariat avec Scholastic Entertainment, qui détient les droits des livres écrits.

Crédit : Bayard Jeunesse

C’est Neal H. Moritz, producteur des films Chair de poule et Chair de poule 2 : Les Fantômes d’Halloween sortis en 2015 et 2018, qui pilotera cette nouvelle adaptation. « J’ai adoré faire les films Goosebumps et j’ai hâte de donner vie à encore plus d’histoires incroyables de R. L. Stine à travers une série télévisée haut de gamme qui parle aux adultes comme aux enfants. », a déclaré Moritz dans le communiqué officiel.

L’approche pourrait donc cette fois être un peu moins enfantine. La première série live-action Chair de poule, diffusée sur France 2 dans les années 90, s’adressait elle exclusivement aux enfants. Si elle semble avoir un peu vieilli aujourd’hui, elle a toutefois réussi à faire peur à toute une génération, qui se souvient certainement encore de son générique angoissant avec le chien aux yeux jaunes. Si vous souhaitez la découvrir ou vous remémorer des souvenirs d’enfance, sachez que la série Chair de poule est actuellement disponible sur la plateforme Netflix.

Chair de poule : une collection au succès mondial

Avant d’être une série, Chair de poule est avant tout une collection de livres mondialement célèbre. Traduits en 32 langues, les romans de l’américain Robert Lawrence Stine se sont vendus à 400 millions d’exemplaires. Chair de poule est la série de livres la plus vendue après Harry Potter. Ses produits dérivés auraient également rapporté plus de 2 milliards de dollars.

Stine a écrit 62 romans, ce qui devrait fournir assez de matière pour une série de plusieurs saisons. On ignore cependant encore tous les détails de cette nouvelle adaptation, y compris sur quelle chaîne ou plateforme elle sera diffusée.

Source : Deadline