Comment savoir si on est infecté par le Covid-19 ? Ce site officiel analyse vos symptômes

Crédits : Alliance Digitale contre le Covid-19

Afin de répondre à bon nombre d’interrogations que pourraient avoir les Français, l’Alliance Digitale contre le Covid-19 a mis en place le site web maladiecoronavirus.fr. Son but premier est d’éviter un engorgement inutile des services d’urgence.

Une auto-évaluation pour désengorger les services d’urgence

L’Alliance Digitale contre le Covid-19 est un regroupement de cinq entreprises qui ont mis en commun leur savoir-faire respectif pour permettre de mettre en place un site clair et précis afin de répondre aux questions et inquiétudes de la population française autour de la pandémie Covid-19. Grâce à 23 questions autour de l’état de santé de l’internaute, bien plus précises que celles posées par Siri pour son dépistage, le site va établir une recommandation. En fonction des résultats, l’internaute sera invité à rester chez lui ou sera réorienté vers le 15 ou son médecin traitant.

Cette recommandation n’est pas un avis médical, mais elle offre une base solide pour éviter, en cas de doutes, de se rendre sans raison à l’hôpital et risquer de saturer les services d’urgence. Le site propose en outre d’appeler le numéro de téléphone mis en place par le gouvernement ou de consulter le site officiel de pharmacovigilance en cas de questions supplémentaires. L’algorithme a été mis au point « sous l’égide du groupe de travail COVIDTELE qui réunit des médecins spécialistes de l’AP-HP, des CHRU de Rennes, Lille et Bordeaux, du CHRU et de l’Université d’Angers, du Centre Hospitalier et de l’Université du Mans, de l’Institut Pasteur, de l’Institut de Cancérologie du Mans » et se base sur les connaissances scientifiques les plus récentes au sujet de SARS-CoV-2.

Derrière le site, on trouve la startup lilloise Kelindi qui développe des solutions d’autodiagnostic, Docaposte, filiale que la Poste, qui fournit les infrastructures techniques, Dernier Cri qui a conçu et développé le site Web, l’assurance Allianz qui offre son soutien financier et le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance & associés qui apporte son expérience juridique. L’initiative est soutenue par le Ministère de la Santé et offre déjà 600 consultations par minute dont seuls 10 % sont réorientées vers le 15. On remarquera la présence d’un bandeau rappelant les risques liés à la prise d’ibuprofène dont nous vous avions parlé la semaine passée.

Source : Alliance Digitale contre le Covid-19