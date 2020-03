Confinement : Burger King vous dévoile la recette du Whopper

À défaut de pouvoir déguster votre Whopper au restaurant, Burger King vous dévoile les ingrédients pour le préparer à la maison. Et oui, confinement oblige, il faut repenser sa stratégie marketing et rester innovant.

Crédit : Burger King

La France rentre aujourd’hui dans la fin de la deuxième semaine de confinement pour limiter la propagation de Covid-19 sur le territoire. Depuis le 16 mars, Burger King avait annoncé que « pour le bien de tous et reprendre au plus vite la vie que nous aimons, nous avons décidé d’arrêter toute activité dans nos restaurants car il n’y a rien de plus important que notre santé à tous ». Le fast-food, pro de la communication marketing sur les réseaux sociaux, doit donc adapter son contenu en fonction de la crise sanitaire actuelle.

Préparer le menu de Burger King à la maison

Comment faire la pub de son menu alors que les consommateurs en sont privés ? C’est simple, il suffit de dévoiler les recettes sur les réseaux sociaux. Que vous ayez envie de manger un Whopper, un Steakhouse, un Big King et même un Big Fish, Burger King vous a préparé une série d’affiches avec les ingrédients de chaque burger. Dommage, il n’y a pas encore l’affiche des BK King Fries qui nous indiquerait de nous procurer des pommes de terre, de l’huile, du sel et du ketchup.

C’est tout de même une campagne publicitaire brillante qui reste dans la lignée de sa communication humoristique décalée. Dans le même esprit, il a tweeté quelques jours avant les recettes : « à tous les parents confinés avec leurs enfants : on sait ce que c’est d’avoir un clown sur le dos » (référence à son éternel rival McDonald’s pour ceux qui n’auraient pas compris).

À tous les parents confinés avec leurs enfants : on sait ce que c'est d'avoir un clown sur le dos. — Burger King France (@BurgerKingFR) March 27, 2020

Si vous décidez de reproduire l’une de ces recettes, il vous suffit donc d’aller acheter les ingrédients qui vous manquent. Avant de sortir au supermarché, n’oubliez pas de vérifier qu’il se situe dans le périmètre de 1 km autorisé, de prendre votre attestation de déplacement dérogatoire, de respecter la distanciation sociale et de bien vous laver les mains. Encore mieux, essayez de limiter les sorties et de faire les recettes avec ce que vous avez sous la main.

Source : Burger King via Facebook