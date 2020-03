Coronavirus : Dyson s’engage à fabriquer 15 000 respirateurs artificiels

Tandis que la pandémie de Covid-19 continue de faire rage à travers le monde, les respirateurs artificiels sont de plus en plus demandés. L’entreprise britannique Dyson, bien connue pour ses aspirateurs, a donc décidé de produire 15 000 respirateurs artificiels.

Crédit : Dyson

Le fondateur de la société Dyson, James Dyson, a annoncé hier qu’il avait recentré les ressources et la chaîne de production afin de construire des respirateurs artificiels. Il a travaillé en coopération avec l’entreprise de recherche australienne TTP (The Technology Partnership) pendant 10 jours afin de concevoir le respirateur et de préparer sa production. Cela n’a pas dû être trop compliqué pour une entreprise comme Dyson déjà spécialisée dans les aspirateurs, les purificateurs d’air et les sèche-cheveux.

Un respirateur artificiel portatif idéal pour une utilisation dans n’importe quelle condition

Le respirateur artificiel de Dyson surnommé CoVent se fixe sur le lit d’hôpital et fonctionne avec des piles. C’est donc un appareil très portatif qui peut facilement être utilisé dans différentes conditions. L’entreprise n’est d’ailleurs pas la seule à vouloir produire des respirateurs artificiels pour aider en cette période de crise sanitaire.

Jaguar Land Rover, General Motors et Toyota Motor Corporation ont eux aussi déclaré qu’une partie de leurs usines allaient être reconverties dans la fabrication de ventilateurs. Même Elon Musk a promis que Tesla allait se mettre à fabriquer des ventilateurs. Ce n’est en réalité pas si simple. Les constructeurs automobiles n’ont pas encore la technologie médicale nécessaire pour fabriquer des respirateurs donc ils ne seraient pas prêts avant plusieurs mois.

11 000 respirateurs pour le Royaume-Uni et 4 000 pour d’autres pays

Le cas de Dyson est différent. Les ventilateurs sont conçus et fabriqués en interne. La production de 10 000 respirateurs artificiels est subventionnée par le gouvernement britannique et supervisée par le système de la santé publique (National Health Service) et par l’agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Dyson a décidé d’en fabriquer 5 000 supplémentaires pour en faire une donation. Le Royaume-Uni recevra au total 11 000 respirateurs et le reste partira dans d’autres pays.

CoVent / Dyson

Un représentant de Dyson a affirmé que la production des 15 000 ventilateurs commence immédiatement, mais n’a pas encore donné la date de livraison. Quoi qu’il en soit, c’est une très bonne initiative qui va sans nul doute fortement aider le personnel médical au Royaume-Uni et dans les pays bénéficiaires du don. Espérons que d’autres entreprises puissent prêter main-forte à la lutte contre Covid-19 tout en étant capables de produire le matériel médical très rapidement.

Sourec : Fast Company