CyberKAT : le snowcat télécommandé qui vous permettra de déneiger votre jardin en vous marrant

Inspiré du Cybertruck de Tesla, que nous ne verrons sur les routes qu’en 2022, le CyberKAT a des dimensions de 73,7 cm de long, 48,3 cm de large et 24,1 cm de haut. La chenille combinée à la garde au sol de 10,8 cm le rend parfait pour rouler dans la neige.

Le CyberKAT, un snowcat télécommandé inspiré du Cybertruck – Crédits : Spyker Workshop

Ce modèle à une base recouverte d’un cadre en tôle d’aluminium, et présente une surface triangulaire. Il est également équipé d’une unité d’éclairage à LED. On dirait presque que Tesla a décidé de mettre des chenilles à la place des 4 roues motrices de son Cybertruck et a passé le tout à la machine à rétrécir.

Un modèle standard améliorable

Sous le capot supérieur (facile à retirer), il y a quatre batteries SLA 12V montées sur Velcro, un moteur électrique, une transmission spéciale en aluminium CNC avec des réglages de vitesse et un circuit imprimé pour la lampe. Bien qu’il s’agisse de la configuration standard, ce modèle est compatible avec d’autres types de batteries et de moteurs électriques selon les préférences de chacun.

En attente de la souffleuse à neige

Le jouet est également doté d’un attelage de remorque conçu pour CyBlower, une future souffleuse à neige actuellement développée par la même entreprise. CyBlower améliorera l’utilité du CyberKAT, lui permettant de déblayer vos accès tout en vous amusant. Le créateur de CyberKAT est Ryan Butler, il a à ce jour a construit trois prototypes à l’aide de pièces imprimées en 3D et commencera bientôt la production par moulage chez Acetal Delrin.

Ce modèle est déjà disponible en précommande et coûte entre 1299 $ et 1499 $ selon la configuration. Sur son site le créateur vous encourage d’ailleurs à effectuer ces précommandes : « Cela m’aidera à constituer un inventaire pendant que je prépare les dernières touches ! Je travaille actuellement sur la finition des moules d’injection en interne ici et le manuel d’instructions. J’ai construit 3 prototypes avec des pièces de test imprimées en 3D et ce sont des BÊTES absolues ! Ainsi, avec ces pièces moulées par injection en acétal Delrin (roues, engrenages, pignon, chenilles, etc.), le CyberKAT sera imparable ! »

Le CyberKAT sera expédié à ses premiers propriétaires en janvier ou février 2022.

Source : Carscoops