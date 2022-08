Dans ce jeu, vous incarnez un écureuil tirant sur tout ce qui bouge

Squirrel with a gun! – Crédit : Daniel De Entremont

Un écureuil surgit devant un badaud. Celui-ci s’empresse de sortir son smartphone pour le prendre en photo. Pas du goût de la petite créature qui ramasse rapidement un pistolet pour braquer l’individu intrusif… Cette séquence barrée est tirée d’un jeu en développement dont les premières images ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après le succès de Stray, où les joueurs incarnent un chat féru d’énigmes, les joueurs pourront bientôt se frotter à Squirrel with a Gun.

Comme son nom l’indique, ce titre développé par Daniel De Entremont vous met dans la peau d’un écureuil qui sait manier les armes à feu. Dans ce jeu bac à sable axé sur l’exploration et le tir, vous devrez notamment vous défendre face à des agents menaçants. Les images montrent notamment qu’il est possible d’atteindre des endroit éloignés en utilisant le recul du pistolet.

Squirrel with a Gun : un écureuil à la gâchette facile

Un élément de gameplay pour le moins original qui permettra à l’animal de sauter encore plus loin. Mais aussi d’exécuter ses ennemis avec style en réalisant des pirouettes chaloupées. Outre l’élimination des antagonistes, la résolution d’énigmes et les sauts, l’écureuil pourra interagir avec les habitants pour leur venir en aide. Et recevoir des récompenses en échange. Mais la créature, visiblement gourmande, aura également tout loisir de dérober ce qu’elle convoite.

On la voit d’ailleurs s’enfuir avec un gâteau dans la bande-annonce du jeu. Quoi qu’il en soit, le décalage entre le côté mignon de l’écureuil et sa capacité à dégainer plus vite que son ombre a étonné bon nombre d’internautes. Assez pour susciter des partages en masse sur Twitter. Notez que le jeu dispose déjà d’une page Steam. Quant à sa date de sortie, elle reste pour le moment inconnue : « Bonne question ! » a simplement précisé l’éditeur sur la fiche du jeu.