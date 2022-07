Stray : votre chat ne peux pas s’empêcher de vous regarder y jouer ? Vous n’êtes pas seul

Les chats, fascinés par Stray © Twitter : @CatsWatchStray

Il n’y a pas que les humains qui aiment le nouveau jeu vidéo Stray. Les chats semblent l’aimer aussi. Du développeur français BlueTwelve Studio et de l’éditeur Annapurna Interactive, Stray est un nouveau jeu sorti cette semaine sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Steam) qui vous permet de jouer comme un chat vivant dans un monde dystopique et cyberpunk. Son mélange de plates-formes simplistes et de puzzles est très bien équilibré tout au long de l’histoire, qui dure environ cinq heures.

En tant que l’un des jeux les plus attendus de l’année (et initialement même de l’année précédente), sa sortie a suscité beaucoup d’intérêt. Pourquoi ? Parce que vous y incarnez un chat, tout simplement. Vous pouvez miauler, dormir, gratter les meubles, renverser des objets sur les tables, entrer dans des boîtes en carton, vous pavaner sur des claviers à des moments inopportuns… Et c’est tout justement ce comportement félin si bien retranscrit qui fait que de nombreux chats restent fixés à l’écran dans la vraie vie.

Un compte Twitter dédié aux chats qui restent bloqués sur Stray

Le compte Twitter @CatsWatchStray rassemble et retweete actuellement un flux massif de photos et de vidéos de joueurs avec des chats complètement aspirés par l’écran. Cette réaction clairement adorable est due à toute l’attention portée aux détails du titre, qui affiche un Metascore de 84 % à l’heure actuelle.

Comme l’écrit Alex Perry de Mashable dans sa critique du jeu, Stray « saisit pleinement ce qui rend ces créatures énigmatiques si appréciées en tant qu’animaux de compagnie et icônes d’Internet ». Si le compte Twitter susmentionné n’est en aucun cas rattaché au studio, il ne fait aucun doute qu’il s’agit ici de l’une des campagnes marketing accidentelles les plus mignonnes de l’année.