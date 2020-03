Déguisé en T-Rex, un Espagnol est arrêté en plein confinement par la police

Un espagnol déguisé en T-Rex a tenté une sortie dans la rue en pleine période de confinement. Loin de passer inaperçu, l’homme a rapidement été repéré puis arrêté par les autorités locales. La scène a été capturée en vidéo et a même été reprise par la police.

Crédits : José Luis/Pexels

En France, en Italie et en Espagne, les gouvernements ont instauré depuis peu des mesures de confinement très strictes. Dans ces trois pays, tout déplacement à l’extérieur de chez soi doit désormais être justifié et accompagné dans le cas de l’Hexagone par une attestation sur l’honneur. Certains habitants ont encore du mal à suivre ces règles, et d’autres semblent clairement vouloir s’en amuser.

Un costume de T-Rex pour se protéger du COVID-19 ?

Cette semaine, un espagnol a en effet tenté l’expérience de sortir de chez lui en pleine période de confinement déguisé en T-Rex. L’homme n’avait peut-être pas de masque pour se protéger du virus, ou bien peut-être avait-il simplement envie de faire sourire un peu ses voisins.

Une première vidéo montre l’individu en train de déposer ses poubelles dans un bac à ordures dans son costume de dinosaure. Jusque-là, rien de vraiment illégal. Mais un peu plus tard, le T-Rex est de retour dans la rue, cette fois parti pour une promenade dont le but semble moins vital. Repéré par une voiture de police, l’homme a eu droit à un rappel de la loi puis a été renvoyé à son domicile.

Les forces de l’ordre espagnols semblent avoir un bon sens de l’humour puisqu’elles ont utilisé la vidéo sur leur compte Twitter pour rappeler aux citoyens de respecter les mesures de confinement : « L’état d’urgence autorise les gens à promener brièvement leurs animaux de compagnie pour les soulager. Avoir un complexe Tyrannosaurus Rex n’est pas couvert. », précisele message.

Source : CBR