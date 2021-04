Des débris de fusée SpaceX atterrissent sur une ferme de Washington

C’est à peine croyable et pourtant . La semaine dernière, des lueurs écarlates ont été observées dans le ciel, au nord-ouest des Etats-Unis. En cause : des débris de la fusée Falcon 9 de SpaceX, retombant dans l’atmosphère terrestre. Selon les spécialistes d’Harvard, la fusée aurait normalement dû « décélérer et s’éteindre sans fanfare » au-dessus de la mer, au sud de l’Australie. Mais cette procédure a échoué. Ainsi, un récipient sous pression recouvert de composite est tombé sur une propriété, en plein cœur de comté de Grant. C’est ce que vient tout juste de rapporter le bureau du shérif dans un tweet pour le moins inattendu.

Des débris enflammés terminent leur course dans le ciel américain – Crédit : Twitter/ @King5

Il aura fallu quelques jours aux autorités pour faire le lien avec « l’accident » de la semaine précédente et le spectacle observé dans le ciel américain. Car le propriétaire de la ferme avait alerté les autorités de sa découverte il y a déjà plusieurs jours.

Incroyable mais vrai

Une fois le lien établi, le personnel de SpaceX est venu récupérer les débris dès le mardi suivant. L’affaire a été rapidement classé, le propriétaire de la ferme voulant en finir avec les spéculations entourant cette situation ubuesque, rapidement reprise à la une de tous les journaux à la rubrique fait divers.

Très rapidement, le porte parole de SpaceX est revenu plus en détails sur la cause d’un tel incident. Malgré un lancement réussi, le vaisseau sous pression aurait normalement dû finir sa course dans l’océan, près de l’Australie. Mais la brûlure pas désorbitation en seconde étape n’a pas eu le succès escompté. La chute s’est donc produite plus rapidement que prévue, juste au-dessus de l’Oregon et de Washington.

Ce type de mésaventure reste pourtant rarissime. En effet, une telle anomalie n’est pas commune, la dernière s’étant produite il y a plus de cinq ans, suite à un problème sur la rampe de lancement. Et même si le spectacle produit dans le ciel par les débris en aura diverti plus d’un, SpaceX se serait bien passé d’un tel phénomène. En effet, la société enchaîne les déconvenues depuis plusieurs mois. Il y a encore quelques semaines, un prototype Starship a explosé au sol, après deux expériences déjà ratées en fin d’année dernière.

Pourtant, Space X doit absolument revoir rapidement ses essais. En effet, le milliardaire japonais Maezawa ambitionne de s’offrir un voyage sur la lune à bord d’un appareil de la société, pour une somme gargantuesque, gardée confidentielle. Ce dernier a même invité huit personnes du monde entier à poser leur candidature pour se joindre à cette incroyable périple.

Source : The Verge

