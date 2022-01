Ed Sheeran n’a pas de téléphone depuis 7 ans

Ed Sheeran se passe de téléphone depuis 2015 – Crédit : HBO

Pour beaucoup, le smartphone représente un point central du quotidien ! Difficile de se passer d’appareils présents dans nos quotidiens depuis près de 20 ans. D’autant plus que les téléphones profitent désormais de fonctionnalités pointues. Naviguer sur Internet, profiter d’applications utiles, de jeux, de cloud gaming, de vidéos, un smartphone se veut couteau-suisse. Même les célébrités n’échappent pas à la règle. On en aperçoit souvent les yeux rivés sur l’écran. Mais pour le chanteur Ed Sheeran, ce n’est pas le cas depuis 7 ans ! En interview, l’artiste dévoile vivre sans téléphone. Une décision prise en 2015.

Ed Sheeran se sentait triste avec un téléphone

Ed Sheeran cartonne dans le monde entier. On imagine donc l’artiste apparu dans Game of Thrones en train de guetter les réseaux sociaux, répondre à des appels et messages importants sur son smartphone. Et pourtant. Comme il l’admet en interview pour l’émission The Collector’s Edition, ce n’est pas le cas. Le chanteur ne possède plus de téléphone depuis 2015. Ce dernier en partage les raisons.

Je n’ai pas de téléphone, non, je n’en ai pas depuis 2015. J’étais accablé et triste avec un mobile. Je pensais tout mon temps dessus. Je m’en suis débarrassé, c’est comme si un voile disparaissait. – Ed Sheeran

Mais comment Ed Sheeran communique avec ses proches et se tient au courant de l’actualité ? Avec une solution très simple.

Je ne suis pas vraiment coupé des gens. Je limite juste le contact. Tous les deux ou trois jours, je m’assois, j’ouvre mon ordinateur portable et je réponds à dix mails. Je les envoie et je ferme mon ordinateur portable. Puis je retourne à ma vie sans être submergé par tout ça. – Ed Sheeran

Aujourd’hui, Ed Sheeran admet se sentir mieux. Pour le chanteur, abandonner le téléphone participe à l’équilibre de sa santé mentale.

Source : WGTC