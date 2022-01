Game of Thrones : un fan crée une réplique grandeur nature d’un dragon (qui crache du feu)

Un Canadien passionné vient de concevoir cette énorme sculpture en métal basée sur Drogon de Game of Thrones, le dragon le plus redoutable de la série HBO. Le petit plus : elle crache même du feu.

La réplique de Drogon © Kevin Stone, Instagram

Au Canada, un fan est en train de terminer son projet fou. Il s’agit ni plus ni moins de la réplique grandeur nature d’un dragon cracheur de feu, conçue d’après Drogon de Game of Thrones. Une sculpture en métal que l’homme prépare depuis plusieurs mois et qui sera très bientôt terminée. Pour rappel, la série House of the Dragon sera diffusé sur HBO et HBO Max en 2022.

Kevin Stone, qui vit en Colombie-Britannique, est un sculpteur de métal qui a passé les 13 derniers mois à construire sa réplique. Pesant environ 5400 kg, son dragon mesure 16 mètres de haut, avec une envergure d’environ 26 mètres. Voici ce que Stone a déclaré à nos confrères de CBC : « C’est évidemment extrêmement difficile à faire… Mais le résultat est bien mieux que je ne pouvais l’imaginer ».

Commandée par le directeur d’une agence de marketing qui « ne connaît pas Game of Thrones »

Ce qui est un peu frustrant, c’est que cette sculpture a été commandée par l’entrepreneur américain Matthew Focht, fondateur de l’agence de marketing Truly360. Mais s’il apprécie assez les dragons pour commander ce genre de projet fou, Focht n’est pas un fan de Game of Thrones. Il n’avait même jamais entendu parler de la série. « Je voulais quelque chose qui ferait un effet waouh. Je cherchais quelque chose d’artistique ».

Focht a déclaré qu’il ne savait pas où il placerait la sculpture, mais qu’il pourrait finir par la déplacer dans son nouveau penthouse, à Porto Rico. Avec l’aide de sa femme, Stone est en train d’apposer la touche finale à son dragon, notamment en effectuant quelques tests de sécurité du système qui permet de cracher du feu.

À côté de son projet de dragon, Stone travaille actuellement sur une sculpture d’Elon Musk dans le corps d’une chèvre, chevauchant une fusée dans l’espace. Un projet loufoque, commandé par une société californienne de bitcoins. « C’est assez excitant. Ça va circuler partout aux États-Unis pour leur faire de la pub ! » a dit Stone.

Attention, spoilers. Drogon apparaît dans le dernier épisode de la saison 1 de Game of Thrones, aux côtés de ses frères Rhaegal et Viserion. Né sous la garde de Daenerys Targaryen, elle lui donne le nom de son mari décédé, Khal Drogo. Drogon devient rapidement le plus puissant et le plus volontaire des trois frères et surtout, le dernier survivant à la fin de la série.

Source : Instagram