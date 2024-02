EDF : plusieurs clients ont été piratés, 500 000 personnes seraient touchées

Le groupe de pirates gray hats LulzSec revendique le piratage d’EDF et annonce avoir piraté 500 000 clients. L’entreprise publique française confirme que quelques comptes ont été compromis.

Les pirates du groupe LulzSec annoncent que 500 000 comptes de clients EDF auraient été piratés

EDF confirme que quelques clients ont été piratés avec des connexions illicites

Rien n’indique que les pirates aient vraiment piraté 500 000 comptes comme ils l’affirment

Décidément, les piratages des entreprises publiques françaises s’enchaînent ces derniers jours. EDF est touché par des connexions illicites comme nous le rapporte Numerama à l’origine de cette information. L’attaque aurait été menée par LulzSec à qui l’on doit justement le récent vol des données privées des allocataires de la CAF.

LulzSec annonce le piratage de 500 000 comptes EDF

Comme l’indique EDF à nos confrères, ce piratage consiste en une “vingtaine de connexions illicites sur des espaces dédiés à ses clients professionnels et collectivités (entreprises-collectivités.edf.fr)”. Pensez donc à changer votre mot de passe, par précaution. Pour le moment, l’entreprise publique française mène les “analyses nécessaires pour qualifier l’ampleur de la compromission et retrouver une situation normale”.

En attendant que les choses retournent à la normale, EDF annonce que son site est en maintenance. Comme avec le piratage de Viamedis et Almerys et selon les règles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), les personnes touchées par ce piratage seront contactées.

LulzSec est un groupe qui existe depuis 2011

LulzSec se vante sur Twitter d’être à l’origine de cette attaque contre EDF, après celui de la CAF. Le groupe, né en 2011 et rassemblant des grey hats, a piraté la Fox, Sony Music Japon et Europe, Nintendo ou encore Sega dans le passé. Même si pour le moment, il faut prendre les déclarations des pirates avec des pincettes. Rien n’indique qu’ils aient vraiment piraté 500 000 comptes comme ils l’annoncent sur X. EDF ne parle que de quelques connexions illicites.

Si des données ont bien été dérobées, les pirates seront tentés de mener des campagnes de phishing en utilisant les informations personnelles récoltées. D’autant plus si ces éléments sont croisés avec ceux de précédents piratages. Mieux vaut faire attention aux SMS et mails que vous allez recevoir ces prochaines semaines.

