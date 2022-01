Elle dérobe 1 million de dollars d’iPod destinés à des écoliers

3000 iPod ont été dérobés – Crédit : Unsplash

L’iPod a été lancé par Apple il y a déjà 21 ans. Et le fameux baladeur se retrouve désormais au cœur d’une sombre histoire de détournement aux États-Unis. À l’issue d’un long procès, Kristy Stock a été condamnée à 18 mois de prison, ayant été reconnue coupable d’avoir participé à un trafic de revente d’iPod destinés à l’origine à des écoliers.

D’après le communiqué du bureau du procureur du district de Maryland, Stock a travaillé pour le Central Consolidated School District entre 2010 et 2019. Elle était notamment missionnée pour chapeauter un programme visant à fournir des iPod à des écoliers amérindiens défavorisés vivant dans des réserves. Elle a alors détourné les subventions fédérales afin de commander en gros. Deux à trois fois par an, elle détournait ainsi 100 à 250 appareils par commande.

Les iPod volés étaient revendus sur eBay

Résultat des courses, l’accusée a reconnu avoir dérobé plus de 3000 iPod en cinq ans. Pour se faire son beurre, elle les revendait sur eBay, aidée par plusieurs complices, Saurabh Chawla et James Bender. De quoi lui permettre d’amasser la bagatelle de 800 000 dollars, les iPod ayant une valeur totale de plus d’un million de dollars. Par ailleurs, elle a admis avoir fourni de fausses déclarations de revenus pour les années civiles 2012 à 2017, entraînant une perte fiscale de 270 821 dollars pour le pays.

Pour la revente, Chawla avait notamment utilisé le compte d’un certain James Bender, son propre compte étant suspendu pour des raisons de sécurité. Ils ont été respectivement condamnés à 66 mois et à 366 jours de prison fédérale. À noter que la peine est bien plus lourde pour Chawla, ce dernier ayant participé à un trafic de plus grande ampleur. Il avait notamment détourné des iPad dans un autre district scolaire du Nouveau-Mexique. Et avait collaboré avec le directeur d’un centre de distribution FedEx afin de dérober des colis avant leur acheminement, relate The Verge.

Outre sa peine de prison, il a dû s’asseoir sur au moins 3,5 millions de dollars d’actifs, le tribunal saisissant sept comptes bancaires, une Tesla Model S 2013 et le forçant à vendre une maison située au Colorado. Qui plus est, Chawla a été condamné à dédommager l’Internal Revenue Service à hauteur de 713 619 dollars.

Avant de faire vos emplettes sur les sites de revente entre particuliers, efforcez-vous toujours de vérifier que l’iPod ou l’iPhone convoités ne sont pas volés.

Source : District of Maryland