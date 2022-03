Espace : ce rover modulaire pourrait transporter des astronautes et de l’équipement sur la Lune et Mars

Dans le cadre du programme Artemis qui marquera le retour de l’Homme sur la Lune depuis Neil Armstrong, une startup aérospatiale du nom de Venturi Astrolab a présenté son rover. Baptisé FLEX (Flexible Logistics and Exploration), ce rover modulaire et interplanétaire a pour objectif d’aider la NASA à établir une présence humaine à long terme sur la Lune.

Le rover modulaire FLEX – Crédit : Venturi Astrolab

Les astronautes ne fouleront pas le sol lunaire avant 2025, mais il faut prévoir de quoi accueillir la base lunaire. D’ailleurs, le vaisseau HLS Starship de SpaceX pourrait servir de base lunaire temporaire. Avec son rover FLEX, Venturi Astrolab veut transporter des personnes et de l’équipement sur la Lune, puis sur Mars.

Le rover peut être semi-autonome, piloté par les astronautes ou contrôlé à distance

Le rover FLEX peut s’accroupir pour soulever des charges et les transporter jusqu’à les déposer à un endroit spécifique. Il peut transporter de nombreux types d’objets différents, tant qu’ils ont une forme et une taille adaptées. De la même manière que les conteneurs sur Terre, des normes similaires pourraient être adoptées pour l’infrastructure lunaire.

De plus, FLEX peut se piloter de différentes manières. Il peut être semi-autonome, contrôlé à distance ou par des astronautes à son bord. En effet, le concept modulaire permet aux astronautes de monter sur une plateforme pour le guider sur la surface lunaire. Le PDG de Venturi Astrolab, Jaret Matthews, a déclaré à The Verge que : « des entreprises comme SpaceX et Blue Origin résolvent le problème du transport longue distance, et nous voulons résoudre le problème du transport local ». D’ailleurs, le constructeur Northrop Grumman travaille aussi de son côté sur un buggy lunaire moderne et fonctionnel spécifiquement conçu pour transporter les astronautes.

Le rover FLEX sera le prochain « Uber de la Lune »

Venturi Astrolab a déjà construit un prototype de FLEX en taille réelle. Le rover a été testé dans le désert californien près de la vallée de la Mort. L’ancien astronaute Chris Hadfield qui travaille avec la startup aérospatiale a lui-même piloté le rover pour donner quelques conseils sur sa conception. Au cours de son test grandeur nature, le rover modulaire a été utilisé pour récupérer et transporter des charges ainsi que pour installer un panneau solaire vertical.

Enfin, la startup aérospatiale veut devenir « l’UPS, le FedEx et l’Uber de la Lune ». Elle va construire une flotte de ces rovers au cours de la prochaine décennie. D’abord, elle prévoit d’envoyer des rovers sur la Lune avant l’arrivée des astronautes pour les tester. Comme l’a précisé Jaret Matthews, « le temps des astronautes est la ressource la plus précieuse au monde et leur sécurité est une préoccupation majeure ».

