SpaceX : le vaisseau HLS Starship pourrait servir de base lunaire temporaire

Le projet, intitulé « Solutions pour la construction d’une base lunaire », est le fruit d’une étude collaborative qui s’inscrit dans le cadre du programme d’études spatiales 2021 de l’université internationale de l’espace à Strasbourg, en France. L’équipe s’est donc penchée sur la conception du vaisseau Lunar Starship de SpaceX. La société d’Elon Musk a en effet proposé son appareil dans le cadre du projet Artemis de la NASA. L’agence spatiale américaine a récemment sélectionnée cinq entreprises pour participer au projet en question. L’objectif de celui-ci est de relancer l’exploration, l’exploitation et la colonisation lunaire.

Projet d’utilisation du HLS – Crédit : SpaceX

Mais une telle entreprise prendra du temps. Même une fois le projet concrétisé, les nombreux lancements nécessaires à l’assemblage d’une petite base lunaire seront étalés sur plusieurs semaines. Il faudra ajouter à cela plusieurs mois de construction afin de rendre l’ouvrage sécurisé et habitable. Le plan prévoit donc d’utiliser le HLS de Starship et son volume habitable pour les astronautes et les équipes de construction le temps des travaux. Les bâtisseurs vivront dans ces habitats pendant deux à trois mois tout en assemblant l’infrastructure, avec l’aide de robots.

Starship de SpaceX : un avant-poste fiable et éprouvé

Charlotte Pouwels, physicienne et chercheuse, déclare ainsi : « Pour établir un avant-poste lunaire, les humains doivent disposer de toutes les provisions et de tous les équipements nécessaires pour subvenir à leurs besoins et rester en bonne santé, au moins pendant la durée d’une mission de sauvetage« . Le vaisseau Starship d’Elon Musk semble ainsi tout indiqué pour mener a bien cette mission.

La scientifique ajoute ainsi : « Notre concept vise à utiliser les capacités exceptionnelles du véhicule, ainsi que sa taille massive, pour transférer des systèmes de survie et d’appareils éprouvés dans l’espace, avec redondance et pièces de rechange. Cette recherche est unique dans la mesure où elle ne fait appel à aucun concept ou système non éprouvé ou théorique. En cas de succès du Starship, cet habitat pourra être opérationnel en moins de cinq ans. »

Source : space.com