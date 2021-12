Everything Everywhere All At Once : voici le trailer du vrai multivers

Et si le vrai multivers, c’était celui d’Everything Everywhere All at Once ? Le film dévoile un trailer déjanté avec des univers parallèles !

Crédit : A24

Difficile d’échapper au concept du multivers. C’est simple : tout le monde a ce mot à la bouche depuis le début d’année. Il faut dire que le Marvel Cinematic Universe (MCU) déploie cet élément depuis Loki sur Disney+ et le poursuit dans Spider-Man : No Way Home. Mais pas forcément besoin de se tourner vers les blockbusters : Everything Everywhere All at Once le prouve. Ce long-métrage se déroule dans le multivers et mélange plusieurs genres parmi lesquels l’action et la comédie. On découvre Michelle Yeoh (Shang-Chi, Crazy Rich Asians) dans plusieurs réalités alternatives. Le point de départ ? Des déclarations fiscales…

Un multivers totalement barré

Dan Kwan et Daniel Schweitzer, à la réalisation et le scénario du long-métrage, s’illustrent déjà par des œuvres singulières comme Swiss Army Man avec Daniel Radcliffe. Alors que le trailer d’Everything Everywhere All at Once prédise une histoire barrée avec le multivers étonne peu. De quoi faire un joli pied de nez à celui du MCU, bien trop lisse par rapport à cette distribution signée A24.

Dans Everything Everywhere All at Once, le personnage de Michelle Yeoh se retrouve dans une suite d’événements invraisemblable. Le trailer dévoile un croisement entre l’action mais aussi l’humour. La femme va de réalité en réalité et doit comprendre le fil de cette situation invraisemblable.

On découvre plusieurs multivers fantasques entre créatures, armes, costumes, le tout dans un rythme effréné. Les spectateurs s’attendent forcément à une intrigue foutraque mais jouissive dans ce long-métrage distribué par A24. Une boîte connue pour ses prises de risque en termes de cinéma. On lui doit Green Knight ou encore Midsommar.

Pour le moment, pas de distributeur en France. Everything Everywhere All at Once arrive en mars 2022 chez nos comparses américains. Reste à savoir où sera diffusé (ou pas) le film dans nos contrés. Le long-métrage peut débarquer sur grand écran mais aussi en ligne. Par exemple, Green Knight est diffusé sur Amazon Prime Video.

Source : YouTube