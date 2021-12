Spider-Man : Tom Holland ne veut plus « mentir » en attendant la sortie de No Way Home

Il devient très compliqué pour Tom Holland de mentir en interview pour ne rien spoiler du prochain volet des aventures de Spider-Man : No Way Home.

C’est bien connu : Tom Holland n’a pas sa langue dans sa poche. Déjà épinglé à plusieurs reprises pour avoir dévoilé des détails sur tel ou tel film avant sa sortie, le comédien tourne désormais sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Mais l’acteur semble vivre de plus en plus mal la situation. Alors que les rumeurs sur la présence des trois Peter Parker continuent d’enfler, Holland reste mutique. A contre cœur ? Tout porte à le croire. Dans une récente interview, il annonce qu’il ne veut plus « mentir » aux fans. Cette déclaration risque bien de tout remettre en cause !

Tom Holland veut se sentir libre en interview – Crédit : Sony Pictures

En effet, les « annonces » au sujet de No Way Home faites par le comédien pourraient donc n’être que pure invention. Si Holland a été obligé de mentir, c’est probablement pour éviter de dévoiler de trop lourds secrets sur le contenu du film.

Spider-Man : Holland veut revoir sa ligne de conduite en interview

« J’en ai assez de mentir et de tromper constamment les gens. J’ai l’impression que ma conscience me pèse vraiment. C’est assez dur à vivre » explique ainsi le comédien. Holland a même jeté une bombe avouant en pleine conversation qu’il aurait pu davantage détourner l’attention. En effet, Sony souhaitait d’abord garder secrète l’identité des vilains présents au générique de No Way Home. Heureusement pour l’acteur, la firme a revu sa stratégie marketing, lui ôtant au passage un sérieux poids.

Une question revient désormais sur le tapis : est-ce que l’équipe aurait également menti sur la réunion tant espérée des trois Peter Parker ? Tout porte à le croire ! Entre le démenti de Garfield et les propos pas très affirmés de Holland, le doute est plus grand que jamais. Mais pour en avoir désormais le cœur net, il faudra se rendre dans les salles obscures pour le savoir.

Holland semble avoir de plus en plus de mal à s’exprimer librement. Il faut dire que la campagne promotionnelle du film est infernale. Tout cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir dans quelques semaines !

Source : CBR