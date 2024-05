ExpressVPN : -49% sur le meilleur VPN du marché

Autrefois inconnus du grand public, les services de VPN sont aujourd’hui utilisés par de nombreux utilisateurs qui souhaitent protéger leur confidentialité en ligne. Mais tous les VPN ne se valent pas, loin de là. ExpressVPN est le plus grand fournisseur de services de VPN premium au monde et il propose en ce moment une offre exceptionnelle sur l’abonnement un an.

Aujourd’hui, nous sommes tous conscients de l’importance capitale de protéger ses données sensibles sur le web. Pour éviter le pire, il vous faut une solution efficace, fiable mais aussi abordable.

En ce moment, ExpressVPN propose une réduction conséquente de -49% sur son abonnement un an. Vous pourrez donc utiliser un VPN premium pour seulement 6,31 euros par mois au lieu de 12,26 euros par mois. En plus, vous bénéficiez de 3 mois offerts et vous avez une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Une offre aussi intéressante, ce serait dommage de passer à côté !

Pourquoi choisir ExpressVPN ?

S’il existe de nombreux services de VPN, il faut bien faire attention de choisir un fournisseur de qualité pour être réellement protégé tout en gardant une expérience d’utilisation optimale.

ExpressVPN propose ainsi des serveurs partout dans le monde avec une présence dans 105 pays. Ces serveurs 10 Gbps sont optimisés pour la vitesse afin de vous assurer la meilleure connexion possible Par ailleurs, ExpressVPN utilise le protocole Lightway qui offre à la fois la meilleure sécurité possible sans ralentir votre débit.

En utilisant ExpressVPN, vous pourrez utiliser sans aucun souci vos services de streaming géobloqués et ce sur tous vos appareils. En utilisant MediaStreamer, vous pourrez même débloquer les plateformes de streaming sur consoles et Smart TV. Si vous êtes fans de sport, ExpressVPN propose un guide pour vous assurer de voir sur vos appareils les plus grands évènements sportifs disponibles en streaming en bénéficiant des meilleures offres disponibles dans le monde.

D’un point de vue confidentialité et sécurité, ExpressVPN assure la meilleure protection possible comme l’ont prouvé 12 audits indépendants. Avec la technologie TrustedServer, toutes les données sont supprimées après chaque redémarrage. Par ailleurs, ExpressVPN n’enregistre aucun journal d’activité ou de connexion.

Bien sûr, comme il s’agit d’un service premium, vous bénéficiez d’un support client disponible 24h/24 et 7j/7. Vous pouvez les joindre facilement par messagerie instantanée ou par e-mail avec un temps de réponse de seulement quelques secondes.

Pour rappel, l’abonnement un an à Express VPN est actuellement en promotion à -49% et vous bénéficiez en plus de 3 mois gratuits et de la garantie 30 jours satisfait ou remboursé.