Ezra Miller accusé de cambriolage et de vol d’alcool, The Flash menacé ?

Ezra Miller a décidément le don pour se mettre dans de beaux draps. Selon un rapport de police de l’État du Vermont, la star du film The Flash, programmé pour juin 2023, est accusée d’avoir commis un cambriolage à Stamford. Après avoir reçu une plainte le 1er mai dernier, les forces de l’ordre se sont rendues sur place. Elles ont alors constaté que plusieurs bouteilles d’alcool avaient été dérobées dans la résidence pendant que les propriétaires étaient absents.

Témoignages et vidéo de surveillance à l’appui, la police a estimé avoir assez d’éléments pour inculper Miller. Celui-ci devra comparaître devant la Cour supérieure du Vermont le 26 septembre prochain. Pour rappel, l’acteur commence sérieusement à squatter la rubrique des faits divers. En mars dernier, il avait écopé d’une amende de 500 dollars pour conduite désordonnée, harcèlement et trouble à l’ordre public à Hawaï.

The Flash : dernier baroud d’honneur pour Ezra Miller ?

Par ailleurs, l’acteur a été filmé en train d’étrangler une femme en Islande en 2020. En outre, une autre femme l’ayant accueilli en Allemagne l’accuse de l’avoir agressée verbalement mais la plainte a finalement été abandonnée depuis que l’acteur est revenu aux États-Unis. En raison de tous ces scandales, il est peu probable que Miller continue de sévir dans le DCEU à l’avenir. Alors que Warner Bros. Discovery vient d’annuler Batgirl à la surprise générale, quid de The Flash ?

Comme le révèle Variety, le film devrait bien faire son entrée au box-office comme prévu. Selon des sources citées par le média, The Flash a été bien trop coûteux à produire pour que le conglomérat se permette d’abandonner le projet. Et une sortie exclusive sur HBO Max ne devrait pas lui permettre d’engranger assez de revenus pour rentrer dans ses frais. Remplacer Miller par un autre acteur est par ailleurs une option irréaliste, le comédien apparaissant dans quasiment toutes les scènes. Il faudrait donc repartir de zéro ce qui exclu pour des raisons évidentes de budget.

Reste désormais à savoir comment la campagne de promotion se goupillera avec un Ezra Miller qui multiplie les dérapages ces derniers temps. On peut toutefois imaginer qu’il ne devrait plus apparaître dans le DCEU après The Flash.

