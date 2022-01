The Flash : Ben Affleck enfilera le costume de Batman pour la dernière fois

Après The Flash, Ben Affleck abandonnera le costume de Batman – Crédit : Warner Bros.

Cette année marquera la sortie du très attendu The Batman. Un film, déconnecté du DCEU, qui mettra en vedette Robert Pattinson dans le rôle-titre. À l’origine, c’était toutefois Ben Affleck qui était censé enfiler la cape du chevalier noir et même réaliser le film. Empêtré dans des problèmes d’alcool et des soucis conjugaux, l’acteur avait en outre été découragé par l’échec critique et commercial de Justice League après un tournage éprouvant avec Joss Whedon. Ce faisant, Ben Affleck a tout bonnement abandonné le projet The Batman.

Après avoir participé à des reshoots pour le Snyder Cut de Justice League, Ben Affleck reprendra une dernière fois son rôle de justicier masqué dans The Flash, réalisé par Andy Muschietti. Un film qui mélangera différentes temporalités, d’où la présence également du Batman de Michael Keaton.

The Flash : clap de fin pour le Batman de Ben Affleck

The Flash sera l’ultime projet dans lequel Affleck apparaîtra dans le costume de Batman. Une information confirmée par l’acteur lors d’un entretien accordé au Herald Sun. L’occasion pour lui de saluer sa participation au Snyder Cut et à The Flash qui lui ont permis « d’achever son expérience avec ce personnage en beauté. » D’ailleurs, le comédien assure que ses scènes fétiches où il incarne Batman ont été tournées dans The Flash. « J’espère qu’ils conserveront l’intégrité de ce que nous avons tourné », souligne-t-il, évoquant « une manière incongrue » de mettre en scène la chauve-souris de Gotham.

Vous l’aurez saisi, l’acteur américain va bientôt remiser la cape au grenier. Dans The Flash, son incarnation de Batman pourrait d’ailleurs bien passer l’arme à gauche. Nous pourrons vérifier tout ça cette année puisque le film super-héroïque prendra ses quartiers au cinéma le 2 novembre 2022 avec Ezra Miller dans le rôle-titre. Malgré les rumeurs, l’acteur a d’ailleurs confié récemment que The Flash n’effacera jamais les évènements narrés dans le « snyderverse ».

Source : The Herald Sun