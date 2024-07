Facebook, Instagram : comment interdire l’usage de vos données pour entraîner l’IA ?

Si Meta n’est pour l’instant pas aussi connu qu’OpenAI dans le domaine de l’intelligence artificielle, l’entreprise peut compter sur ses réseaux sociaux Instagram, Facebook et Threads comme des sources intarissables de données pour entraîner son IA. Il est toutefois possible de refuser l’usage de vos données personnelles.

Tom’s Guide avec le générateur d’images Copilot

Depuis le 26 juin 2024, vos données personnelles sont utilisées par Meta pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle (IA). Cela signifie qu’automatiquement, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux de l’entreprise se retrouveront dans les résultats recrachés éventuellement par son chatbot. Ainsi, tous les usagers d’Instagram, Facebook et Threads sont concernés.

Heureusement, l’Union européenne (UE) veille au grain. Avec l’adoption de lois de plus en plus restrictives à l’égard des entreprises technologiques comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous pouvons prétendre à une meilleure protection qu’aux Etats-Unis. Les habitants de ce pays n’ont en effet pas eu d’autre choix que de voir leur données avalées dans les modèles d’IA de Meta.

Il est donc possible de refuser que l’entreprise de Mark Zuckerberg emploie vos données. Pour l’instant, tous les utilisateurs ont opté pour ce choix par défaut, avec la dernière mise à jour de la politique de confidentialité de Meta. Bien sûr, il faudra aller lire ce document en détail pour découvrir le pot aux roses. Heureusement, il est toujours possible de se rétracter a posteriori.

À lire > L’IA pollue trop : le FMI donne des conseils pour réduire son impact

Comment empêcher Meta d’utiliser vos données dans son IA ?

Il faudra vous rendre dans le centre de confidentialité de Meta. Là, il faudra accéder à cette page, dédiée à expliquer tous les projets de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle. Ici, Meta cache un lien vers une page d’aide de Facebook, où il est possible de refuser “l’utilisation de vos informations partagées sur les produits et services Meta dans le but de développer et d’améliorer AI at Meta (sic)”.

Capture d’écran pages d’aide Facebook

L’entreprise y explique en détail quelles données elle emploie pour entraîner son modèle. Pour refuser l’emploi de vos données personnelles, il faudra vous rendre en bas de page. Puis répondre à toutes les questions, c’est à dire :

Votre pays

Votre adresse mail

Là, Meta vous oblige étrangement à expliquer les raisons de votre demande. Après avoir appuyé sur le bouton “Envoyer”, un code d’authentification vous sera envoyé à l’adresse mail indiquée dans le formulaire. Attention, ce mail peut se retrouver dans vos spams. Heureusement, peu importe les raisons exposés dans votre demande, Meta acceptera automatiquement votre rétractation. Et voilà : vos données ne seront pas intégrées dans l’IA.