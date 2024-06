ChatGPT : comment empêcher la collecte de vos données ?

OpenAI collecte par défaut les données que vous partagez sur ChatGPT afin de former ses modèles d’IA et d’améliorer les performances du chatbot. Il est toutefois possible de refuser de s’y plier. On vous explique comment procéder.

© Envato

ChatGPT s’est formé sur un immense corpus de textes afin de répondre de manière pertinente à vos requêtes. OpenAI se nourrit également des données des utilisateurs pour améliorer ses modèles. La collecte est d’ailleurs activé par défaut chez les utilisateurs gratuits et même chez les usagers de ChatGPT Plus. Seuls les abonnés ChatGPT Team et ChatGPT Enterprise ainsi que les utilisateurs de la plateforme d’API sont épargnés.

Sur son site, l’entreprise spécialisée dans l’IA se défend de collecter les données à des fins commerciales et publicitaires. “Lorsque vous partagez votre contenu avec nous, cela aide nos modèles à devenir plus précis et à mieux résoudre vos problèmes spécifiques, et cela contribue également à améliorer leurs capacités générales et leur sécurité”, explique OpenAI sur une page d’assistance.

A lire > ChatGPT : comment écrire des prompts efficaces ?

Comment empêcher ChatGPT de former ses modèles avec vos données ?

Ces données collectées l’aident donc à mieux comprendre les besoins et les préférences des utilisateurs, permettant ainsi au chatbot de gagner en efficacité. “ChatGPT, par exemple, s’améliore grâce à une formation complémentaire sur les conversations que les gens ont avec lui, à moins que vous ne vous désinscriviez”. C’est justement là où on voulait en venir. Il est tout à fait possible de désactiver la collecte. Voici la marche à suivre :

Sur la version Web

Lancez ChatGPT et connectez-vous à votre compte si cela n’est pas déjà fait.

Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite.

Ouvrez les Paramètres section Gestion des données .

section . Désactivez la fonction “Améliorer le modèle pour tous”.

Sur l’application mobile

Lancez l’application Android ou iOS de ChatGPT.

Ouvrez le volet sur la gauche et cliquez sur votre nom en bas pour ouvrir les paramètres.

Appuyez sur Gestion des données et désactiver la fonction “Améliorer le modèle pour tous”.