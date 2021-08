Ferrari passe au tout électrique avec la nouvelle Testa Rossa J, mais il y a un hic

Annoncée en avril, elle arrive enfin. Dites bonjours à la Ferrari Testa Rossa J. Construite en collaboration avec The Little Car Company, que l’on connait déjà pour la Bugatti Baby II. Elle est une réplique aux trois quarts de la célèbre voiture de course italienne, la Testarossa 250. Seule différence : au lieu d’un V12, elle possède un moteur électrique alimenté par trois batteries montées à l’avant.

La Testa Rossa J. Crédit : Ferrari

Ce petit bolide duplique de nombreux aspects de sa grande sœur, jusqu’au réglage des suspensions. La carrosserie est en aluminium et est façonnée à la main. L’intérieur est en cuir, et le volant est un véritable Nardi. Les chaussées sont faites de caoutchouc Pirelli. Les freins à disques installés dans les roues à rayons sont adaptés au format 12 pouces. Le tableau de bord va jusqu’à imiter la disposition des jauges, bien que les indicateurs de température de la batterie et du moteur remplacent les jauges d’huile et d’eau, entre autres substitutions.

L’expérience Ferrari

La Testa Rossa J propose plusieurs modes de conduite. Le premier est destinés à la découverte de la conduite Ferrari. Les réglages de puissance sont inférieurs avec une vitesse maximale de 20 km/h. Le mode sport permet quant à lui une limite à 60km/h. Cela ne semble donc pas très rapide, mais une fois installé dans cette réplique, le conducteur changera rapidement d’avis. De plus, Ferrari avance que la Testa Rossa J a été testée et approuvée sur ses circuit de Fiorano, à l’instar de tous ses autres véhicules.

Cela va sans dire, un tel plaisir n’a pas de prix. Seulement 299 répliques seront commercialisées par Ferrari. Le prix minimum s’élève à 93000€. La carrosserie se décline en 53 couleurs. La Testarossa n’a décidément pas fini de nous surprendre, puisqu’une version modernisée de l’originale est également en préparation.

Source : Motor1.com