Fossil Gen 6 : la montre sera lancée demain sans Wear OS 3 à partir de 299 euros

Fossil a mis en place une page de promotion sur son site Web pour faire connaître la smartwatch Gen 6. Bien que la société ne mentionne pas explicitement la date du 30 août sur la page, un e-mail envoyé par Fossil avec un compte à rebours suggère que la smartwatch Gen 6 sera dévoilée tôt ce lundi.

Fossil Gen 6 – Crédit : Fossil

Même si Fossil n’a pas encore officiellement annoncé sa montre connectée, nous connaissons déjà presque toute sa fiche technique ainsi que son design. En effet, on sait que les smartwatches Fossil Gen 6 seront disponibles en deux tailles : 42 mm et 44 mm. Elles seront propulsées par une puce Snapdragon 4100+, qui avait été dévoilée l’année dernière par Qualcomm.

Les deux versions disposeront d’un écran OLED de 1,28 pouce avec une définition de 416 x 416 pixels et une fonctionnalité Always-On. On retrouvera également un capteur SpO2, un système de surveillance de la fréquence cardiaque et un GPS intégré. Les modèles seront également étanches jusqu’à 50 mètres et offriront une autonomie de 24 heures plutôt décente, avec une charge rapide permettant à la batterie de passer de 0 à 80 % en seulement 30 minutes.

Les montres Gen 6 n’arriveront pas avec Wear OS 3 de Google

Contrairement à ce que nous pensions, Google a confirmé que la sixième génération de montres de Fossil ne sera pas lancée avec la nouvelle version du système d’exploitation Wear OS 3. En effet, la société estime en outre que Fossil pourrait devoir attendre jusqu’à la mi-2022 pour fournir la mise à jour à cette smartwatch. Contrairement aux nouvelles Galaxy Watch4 de Samsung, les montres de Fossil n’utiliseront donc pas la dernière version Wear OS 3 au lancement.

Bien que la montre soit officiellement dévoilée demain, il faudra attendre le 27 septembre pour que la montre soit disponible en magasin. Son prix de vente ne sera pas très contenu pour une montre qui n’utilise pas Wear OS 3, puisqu’il faudra compter 299 et 329 euros suivant le modèle choisi. On espère que Fossil ne tardera pas à mettre à jour ses montres connectées s’il veut rester compétitif face à Samsung.

Source : 9To5Google