Snapdragon Wear 4100, un SoC Qualcomm pour des montres connectées plus performantes et autonomes

Qualcomm vient d’annoncer la nouvelle génération de sa plateforme Snapdragon Wear à destination des montres connectées. Il a présenté deux SoC, le 4100 et le 4100+, qui vont permettre aux montres connectées d’être encore plus performantes et autonomes.

Après deux ans de silence, Qualcomm a enfin annoncé le successeur du Snapdragon Wear 3100. Il n’y aura pas un, mais deux SoC pour accompagner la nouvelle génération de puces pour les montres connectées, les 4100 et 4100+. Il faut dire que Qualcomm doit frapper très fort s’il veut ébranler le marché des montres connectées dominé par Apple. De plus, il est temps que le système d’exploitation mobile de Google, Wear OS, regagne sa place. En effet, les montres Wear OS souffrent de nombreux problèmes depuis plusieurs années à cause des anciens SoC tels que le 2100 ou même le 3100. Avec l’arrivée de Snapdragon Wear 4100, Qualcomm promet un gain de performance et d’autonomie.

Un gain de 85 % de performances avec Snapdragon Wear 4100

Les prochaines montres connectées sous Wear OS seront de sérieuses concurrentes face à celles des géants tels que Samsung ou Apple. D’après Qualcomm, le Snapdragon 4100+ augmentera de 85 % les performances du processeur et de la mémoire vive. La puce graphique Adreno A504 sera 2,5 fois plus performante que celle de la précédente génération. Le SoC 4100+ a quatre cœurs Cortex-A53 gravés en 12 nm et il est cadencé à 1,7 GHz. À titre de comparaison, le 3100 était gravé en 28 nm et avait quatre cœurs Cortex-A7.

La seule différence entre le Snapdragon Wear 4100 et le 4100+ est que ce dernier est équipé d’un coprocesseur, le QCC1110. Il permettra à votre montre de continuer à fonctionner lorsqu’elle est en veille. Elle pourra donc surveiller votre fréquence cardiaque en continu, analyser votre cycle de sommeil et même utiliser le GPS. De plus, l’écran d’une montre avec le SoC 4100+ bénéficiera d’un écran de veille pouvant accueillir un maximum de 64 000 couleurs.

Qualcomm a par ailleurs déjà annoncé les premiers modèles à accueillir Snapdragon Wear 4100. Il y aura la Z6 Ultra d’Imoo, une montre connectée pour les enfants et la nouvelle TicWatch Pro 3 de Mobvoi.

