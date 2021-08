Samsung présente ses Galaxy Watch4 et Watch4 Classic, les premières montres connectées sous Wear OS 3

Samsung vient de présenter officiellement ses nouvelles Galaxy Watch4 et Watch4 Classic à l’occasion de sa conférence Galaxy Unpacked, aux côtés des nouveaux Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 et Galaxy Buds2.

Les deux nouvelles montres connectées de Samsung ont la particularité d’être les premières à utiliser Wear OS 3 et une surcouche One UI. Il s’agit du résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen OS, que Samsung utilisait sur ses montres depuis des années.

Galaxy Watch4 et Watch4 Classic – Crédit : Samsung

Tout d’abord, les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic sont équipées du nouveau SoC Exynos W920 gravé en 5 nm, de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne. Le SoC est composé de deux cœurs Cortex-A55 et d’un GPU Mali-G68. Samsung promet un gain de performances CPU de 20 % par rapport au précédent SoC portable. Il affirme aussi que les performances GPU seront 10 fois supérieures. Enfin, la puce utilise un cœur Cortex-M55 dédié à l’Always On Display afin de réduire la consommation d’énergie.

Chaque modèle est disponible dans deux tailles différentes : 44 ou 40 mm pour la Galaxy Watch4 et 46 ou 42 mm pour la Galaxy Watch4 Classic. Les modèles plus grands en 46 ou 44 mm ont une batterie de 361 mAh contre 247 mAh pour les modèles en 40 et 42 mm.

Les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic peuvent analyser votre composition corporelle

Watch4 Classic – Crédit : Samsung

L’une des nouveautés de la Galaxy Watch4 est le suivi de la composition corporelle de l’utilisateur. La montre connectée est capable d’analyser l’eau et la graisse de votre corps. Elle peut donc vous indiquer votre masse musculaire et grasse. Elle calcule aussi votre masse d’eau et votre indice de masse corporelle.

De plus, Samsung a également présenté la nouvelle interface One UI que nous avons pu apercevoir sur la Galaxy Watch 4 Classic il y a quelques jours. Samsung a remplacé Tizen par Wear OS 3 sur les Galaxy Watch 4. La surcouche One UI est le résultat de la fusion entre Wear OS et Tizen et de l’étroite collaboration entre le géant coréen et Google. La montre connectée propose aussi un suivi du sommeil et du taux d’oxygène dans le sang.

À quels prix sont disponibles les Galaxy Watch4 et Watch4 Classic ?

Tout comme avec les Galaxy Z Fold3, Z Flip3 et Buds 2, Samsung a décidé de baisser les tarifs de cette génération par rapport aux modèles précédents. En effet, la Galaxy Watch4 41 mm sera proposée à 269 euros dans sa version Bluetooth et 319 euros dans sa version 4G. La Galaxy Watch4 45 mm sera, elle, disponible à 299 euros ou 349 euros suivant la version.

Enfin, la Galaxy Watch4 Classic 42 mm, qui remplace la Galaxy Watch3 de l’année dernière, sera proposée à 369 euros en version Bluetooth et 419 euros dans sa version 4G. La Galaxy Watch4 Classic 46 mm sera, elle, disponible à 399 euros ou 449 euros suivant la la configuration choisie.

Galaxy Watch4 et Watch4 Classic – Crédit : Samsung

Source : Samsung