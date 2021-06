Fossil : pas de mise à jour de Wear OS, mais un modèle haut de gamme arrive

Les dirigeants de Fossil, Greg McKelvey et Steve Prokup, ont déclaré dans une interview accordée à CNET que les montres Wear OS existantes de la société ne seront pas mises à niveau vers la nouvelle plateforme logicielle Wear combinée de Samsung et Google.

À l’occasion de la Google I/O 2021, Google a annoncé une mise à jour majeure de son système d’exploitation Wear OS, qui serait désormais développé conjointement avec Samsung.

Wear OS sur les montres Fossil – Crédit : Fossil

Dans une interview accordée à CNET, Fossil a révélé qu’il n’a pas prévu de mettre à niveau le logiciel de ses smartwatches actuelles vers le nouveau système d’exploitation. En effet, Fossil prévoit d’arrêter la production des montres existantes et celles-ci serviront d’options abordables dans la gamme de montres de la société.

Fossil réservera le nouveau Wear OS pour un modèle haut de gamme, dont il a déjà dévoilé quelques informations. De son côté, Samsung devrait adopter Wear OS sur ses nouvelles Galaxy Watch 4 et Active 4.

Une montre haut de gamme avec le nouveau Wear OS chez Fossil

Fossil, le plus grand fabricant de montres connectées sous Wear OS, prévoit de lancer cet automne une nouvelle smartwatch Gen 6 haut de gamme qui fonctionnera avec le nouveau système d’exploitation remanié de Google pour ces appareils. « Tous les avantages logiciels dont Google parle et qu’il lance avec la plateforme unifiée, nous les intégrerons également dans cette montre (Gen 6). », a déclaré Greg McKelvey

Selon Prokup, elle offrira « des améliorations matérielles assez importantes. ». En plus d’être équipée d’un meilleur processeur, qui pourrait être le nouveau Snapdragon 4100 de Qualcomm, la montre offrira une meilleure autonomie et des fonctions de santé avancées.

Pour ce qui est des performances, les équipes de Samsung et de Google ont collaboré et fait en sorte que les applications démarrent jusqu’à 30 % plus vite sur les derniers chipsets, avec des animations et des mouvements fluides de l’interface utilisateur.

La nouvelle smartwatch de Fossil devrait être présentée d’ici quelques mois. Elle pourrait venir directement concurrencer l’Apple Watch Series 6, qui est actuellement commercialisée à 429 euros. Si vous souhaitez vous procurer une smartwatch, mais que vous ne savez pas vers quel modèle vous tourner, vous pouvez suivre notre guide des meilleures montres connectées de 2021.

Source : CNET